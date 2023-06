Širi se rigorozni zakon, prijetnja za sve više vozača: Obijesnima ne opraštaju, kažnjava se naveliko

Divljanje u vožnji u velikoj brzini opasno je za osobu za volanom i za druge u prometu, a jedan europski primjer pokazuje da se to ne oprašta – s praksom koja bi mogla zaživjeti i drugdje.

Na europskom sjeveru, u Danskoj je aktivan sustav kažnjavanja u kojem se obijesnima na cesti može oduzeti auto, na način da vlasnik bez njega ostane jer se vozilo nakon toga nudi za prodaju na dražbi. Riječ je o praksi u kojoj je do sada bilo zaplijenjeno skoro 2.000 vozila u dvije godine otkako su pravila pooštrena, a sada bi tako i u jednoj drugoj zemlji s europskog sjevera, u Norveškoj.

Ondje se razmatra oštrije kažnjavanje ljudi koji jure cestama u neprimjerenoj brzini, kako je za norveški NRK kazao Knut Smedsrud, prvi čovjek tamošnjeg policijskog odjela za hitne slučajeve.

Ovakva mjera se u Norveškoj razmatra jer tamošnje organe reda zabrinjava porast slučajeva u kojima se divlja na cesti, sa sankcijama koje bi mogle postati oštrije nego je trenutno slučaj.

Danska je pritom Norvežanima poslužila kao putokaz za akciju.

“Unatrag tri godine, oduzeli su više stotina vozila. Često se krše pravila na način da se značajno prekrši limit na cesti što se tiče brzine ili se značajno prebaci dopuštena razina alkohola u krvi za vrijeme vožnje”, rekao je Smedsrud, norveški policijski operativac.

U Danskoj se kažnjava naveliko, a moglo bi tako ubrzo i drugdje.

