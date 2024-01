Ronaldo kupio novi ‘bijesni’ auto, ali veliki igrač ovog puta nije počastio sebe

Cristiano Ronaldo uložio je novac u novi skupocjeni automobil, ali ovog puta, za razliku od njegovog luksuznog voznog parka, taj auto nije za njega, već je lijepi poklon za majku na njezin posebni dan na oproštaju od 2023. godine.

Maria Dolores Aveiro je jučer proslavila 69. rođendan, a za poklon, od svojeg slavnog sina dobila je Porsche Cayenne, automobil čija je vrijednost oko 100 tisuća eura.

Objavljen je i video kako Ronaldova majka prilazi novom autu zajedno sa svojim unukom Cristianom mlađim, a potom sjeda u Porsche.

❗️

Cristiano Ronaldo gifts his mother a Porsche Cayenne on her birthday. ❤️pic.twitter.com/eRCEYnXuxX

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 31, 2023