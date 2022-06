RIMAC UVJEREN U USPJEH: ‘Udruživanje s Bugattijem je ‘win-win’ situacija’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Hrvatski inovator i vlasnik Rimac Automobila, Mate Rimac, dao je intervju za britanski Autocar u kojem je otkrio kako je udruživanje s Bugattijem bila najbolja odluka za njegovu tvrtku.

Bugatti, koji je u vlasništvu Volkswagen grupe, imao je velike gubitke pa je prijetilo i gašenje legendarne marke automobila, no onda su odlučili se udružiti s Rimcem.

Kako je izjavio kako je udruživanje s Bugattijem odličan poslovni potez i otkrio je neke stvari vezane uz te automobile.





Win win situacija

“Ovaj aranžman vidim kao win-win-win-win situaciju. To je pobjeda za nas, imamo brand sa 113-godišnjom tradicijom. To je pobjeda za Volkswagen jer Bugatti ima svjetlu budućnost, oni imaju dioničarstvo, a mi ćemo troškove držati pod kontrolom. To je pobjeda za zaposlene jer ćemo se širiti. I to je pobjeda za kupce jer nam dolaze uzbudljivi novi proizvodi. Nećemo biti brzopleti, a Bugatti će procvjetati”, izjavio je Rimac.

“Prema dosadašnjem načinu predstavljanja pojedinačnih modela, generaciju za generacijom, Bugatti je vrlo uspješan. Ljudi bi se iznenadili koliko je svaki Chiron profitabilan”, nadodao je Mate, ali i otkrio koliko je Bugatti trošio u prošlosti:

“Skuplje je koštalo stvaranje Bugatti Chirona od Bugatti Veyrona, koji ima isti motor W16 i mjenjač s osam stupnjeve prijenosa, nego što smo potrošili razvijajući našu Rimac Neveru od nule”, izjavio je Rimac.