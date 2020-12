RIMAC OBJAVIO KOJA JE BUDUĆNOST NJEGOVE TVRTKE: Na pitanje o Bugattiju dao znakovit odgovor

Autor: Hina/Andrej Jelušić

Učestali angažman specijaliziranih tvrtki za prikupljanje kapitala za projekte električnih vozila mogao bi naštetiti dugoročnim izgledima sektora, rekao je osnivač Rimac Automobila, Mate Rimac.

Menadžeri takvih specijaliziranih tvrtki (SPAC) ne snose istu odgovornost za potencijalne izglede za rast kompanije kao menadžeri koji skupljaju novac inicijalnom javnom ponudom (IPO) na tržištima dionica, što potiče bojazni od stvaranja balona, objašnjava Mate Rimac. SPAC-ovi su mala poduzeća s povelikim brojem podnesaka američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze SAD-a (SEC) koji se koriste kao osnova za kupnju perspektivnih tvrtki u sektorima s visokim rastom.

“Danas možete nabaviti jako puno novca za kompanije koje nemaju proizvod. To me osobno malo plaši”, istaknuo je Rimac u četvrtak na online skupu o budućnosti automobila koji je organizirao Financial Times.

“Kad mi uvrstimo dionice u burzovnu kotaciju, želim pokazati brojke, želim da se dionicama trguje na temelju činjenica a ne nabrijavanja.”

“Nadam se da će SPAC-ovi biti uspješni. Mnogi od njih neće. Nadam se da neće previše naštetiti sektoru”, istaknuo je.

Wall Street koristi takve kompanije kako bi zaobišao postupak IPO-a budući da podrazumijevaju kraće razdoblje pripreme i manje zakonskih prepreka, pa je lakše iskoristiti optimizam ulagača prema električnim vozilima.

Upravo je ta taktika pomogla američkom proizvođaču električnih automobila Tesli da dosegne tržišnu vrijednost od 554 milijarde dolara, napominje Reuters.

Rimac se osvrnuo i na poslovanje svoje tvrtke. “Prošle godine bili smo profitabilni, a isto želimo i ove godine”, rekao je, dodavši da je svoju tvrtku izgradio s fokusom na profitabilnost a ne na rast.

“To znači da smo kao startup izabrali teži put”, ustvrdio je Rimac, dodavši mu se ponekad čini da propušta veliku priliku zato što ne poseže za SPAC-ovima.

Rimac je 2011. godine imao teškoća s pribavljanjem kapitala – bila je to godina u kojoj je proizvođač električnih automobila Fisker objavio stečaj a Tesla je bio tek u fazi razvoja.

Čelnik hrvatske tvrtke bio je tada prisiljen pribavljati novac odrađivanjem poslova razvoja za druge proizvođače automobila. Danas su njegovi dioničari Porsche, Kia i Hyundai, a tvrtka proizvodi električne pogonske sklopove za super automobile Aston Martina i Koenigsegga.

“Počeli smo s hiperautomobilima a danas radimo s vozilima koja su više mainstream”, kaže. “Želimo biti lideri u sektoru komponenti za električna vozila visokih performansi”.

Nije želio komentirati nagađanja da će kupiti Bugatti, dodavši tek zagonetno “možda uskoro”.