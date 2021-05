RASPRODAJA NAJBOLJE KOLEKCIJE U HRVATSKOJ: Bankar Branko Ostović rješava se Ferrarija i Jaguara da bi garažu napunio boljim autima

Autor: Željko Marušić

U bilo koje doba dana, bilo kojeg dana u tjednu, stanovnicima Osijeka na licu se može razvući široki osmijeh kada u retrovizoru pogledaju auto iza sebe. Mogao bi to biti novi Rolls-Royce Phantom ili nevjerojatno rijedak Ferrari 612 Sessanta ili, možda, superelegantni Jaguar XK140.

Osječani znaju jako dobro tko se vozi iza njih ako ugledaju rijetki, skupocjeni, prelijepi automobil. Vozi ih Branko Ostović, samozatajni filantrop i bivši bankar, čovjek s najboljom kolekcijom automobila u Hrvatskoj.

Redovito se Ostovićevo ime pojavljuje u medijima početkom svake godine kada se objavljuje broj automobila koji je registriran u prethodnoj godini. Nakon što se nabroji ukupni broj, pa onda i koliko je kojih marki registrirano, počinje nabrajanje i najskupljih automobila registriranih u Hrvatskoj. Bude tu Porschea, poneki vrlo skup Mercedes, a nađe se i koji Ferrari. No onih najskupljih bude tek dva ili tri godišnje. Barem jedan, ako ne i više njih, registrirao je upravo Ostović.

Tako je početkom 2018. zaustavio promet u Osijeku kada se na probnim tablicama do stanice za tehnički pregled provozao u svom novom Rolls-Royce Phantomu serije VIII. Nije poznavatelje skupih automobila u Hrvatskoj šokirala sama pojava automobila koji u svojoj najjeftinijoj verziji košta više od 3,5 milijuna kuna, nego to što je novi Phantom u prodaji bio tek koji mjesec, što je značilo da je osječki Rolls bio jedan od prvih isporučenih automobila na svijetu. Takav dobar tretman Ostojića, da se baš njemu isporučuje jedan od najtraženijih superluksuznih automobila na svijetu, i nije čudan. Ostojić, naime, već ima tri Rolls-Roycea, pa time i malo bolji tretman kod proizvođača.

Četiri Rollsa

Njegovi su Rolls-Roycevi itekako prepoznatljivi na hrvatskim cestama. Osim što su sva tri, a sada već i četiri, registrirana u Hrvatskoj, što je velika rijetkost s ovako skupim automobilima čiji vlasnici traže način da prođu što jeftinije registracijom u nekoj stranoj zemlji, Ostovićevi Rollsovi imaju i personalizirane tablice. Prvi Rolls je Phantom limuzina, edicija Tungsten proizvedena u samo 21 primjerak, i nosi oznaku OS-RR-1. Drugi Rolls je Phantom Drophead, kabriolet iz limitirane serije Spirit of Ecstasy, koji nosi oznaku OS-RR-2. Treći Rolls je model iz 1956. godine koji je bio vlasništvo Fred Astairea i nosi oznaku OS-RR-3. I najnoviji je Phantom nastavio taj niz. Malo koji sretnik, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu, može na registraciju staviti RR, označavajući Rolls-Royce, i onda ih još numerirati do najmanje četiri.

Ostović je izazvao malu buru ovih dana na internetu među zaljubljenicima u automobile kada su jedan online oglasnik preplavili nezamislivo atraktivni automobili. Oglasi su sada povučeni, ali dovoljno su dugo bili online da se svi pitaju – što se dogodilo s Ostovićem i zašto prodaje svoju nevjerojatnu kolekciju?

Branko Ostović samozatajna je osoba, čovjek koji ne voli izlaziti u medije, pa se pravi razlozi oglašavanja senzacionalnih automobila poput onog klasičnog Jaguara XK140 i Ferrarija 612 mogu samo nagađati. No zaista dobri poznavatelji ne samo luksuznog tržišta automobila nego i kolekcija kakve ima Ostović govore nam da nema razloga za paniku. Ostović nije bankrotirao, nije propao, ne mora skupiti novac na brzinu. Puno je vjerojatnije da mu je ova kolekcija, jednostavno, dosadila. I da je sada vrijeme za nešto drugo.

Limitirani modeli

Ostovićeva kolekcija, osim što se u njoj nalaze zaista skupocjeni, luksuzni i rijetki automobili, slučajnom prolazniku ni po čemu ne izgleda posebno. No Ostović je godinama gradio vrlo kohezivnu kolekciju, koja itekako ima nit koja povezuje sve automobile. Naime, baš je svaki od njegovih automobila, čak i oni koje koristi za odlazak na posao, ili došao iz limitirane serije ili je riječ o automobilu koji ima nevjerojatnu priču, kao Rolls Freda Astairea.









Kolekcija koju je Ostović polako gradio u garaži u Osijeku, garaži koju on naziva galerijom jer zaista i izgleda kao moderna galerija, impresivna je. Bankar je ondje okupio modele kao što su Porsche 911 Sport Classic (jedini u Hrvatskoj te jedan od najtraženijih limitiranih modernih Porschea u svijetu), Jaguar XKR, Jaguar XJ, Jaguar 420, prerađeni Land Rover Defender, Range Rover Vogue, dva Ferrarija F430 Scuderia (posebne, limitirane, olakšane verzije – Ostović ima jedan crveni kupe i jedan žuti kabriolet), već spomenuti 612, Ferrari Testarossa, Maserati Quattroporte Collezione Cento (limitirana serija proizvedena u samo sto primjeraka od kojih je 99 bijelih, a samo je Ostovićev crni). Kroz kolekciju su prošli i senzacionalni Alfa Romeo 8C i 8C Spyder, ali i brojni antikni Mercedesi. U posljednje vrijeme ga se po Osijeku viđa u senzacionalnom crnom Lamborghiniju Aventadoru koji izgleda kao Batmobile.

U Ferrariju je Branko Ostović vrlo dobar klijent. Osim ovih 5-6 za koje znamo da ih ima, kroz garažu ih je prošlo i nekoliko za koje ne znamo. A upravo zbog tog velikog broja Ferrarija koje ima u svom vlasništvu u tvornici ima poseban status. Upravo je i zbog tog statusa uspio nagovoriti Maserati, koji je u Ferrarijevu vlasništvu, da od serije od 100 bijelih limitiranih modela njegov oboje u crno. A širila se i po Hrvatskoj priča da je imao problema s jednim od svojih Ferrarija. Umjesto da kao običan vlasnik Ferrarija svoj auto stavi na šlepu i odveze ga do najbližeg ovlaštenog servisa (u njegovu bi slučaju to bila Budimpešta), Ferrari je poslao svoj tim servisera u Osijek, gdje su ostali nekoliko dana kako bi se pobrinuli da s Ferrarijima gospodina Ostovića sve bude u redu.

Pošteni bogataš

Kod nas se nekako uvriježilo, kada vidimo nekoga u skupocjenom automobilu, da odmah pomislimo sve najgore o načinu na koji je stekao novac za taj auto, ali i o njegovu karakteru. No to više govori o ljudima koji iz rukava sipaju mržnju a da prije nisu upoznali osobu. Branko Ostović, naime, nije omraženi tajkun. Dapače, ljudi u Osijeku ga obožavaju, često ga zaustavljaju da ga zamole za sliku, i to ne samo zbog automobila koje vozi nego i zbog onoga čime se bavi kad ne popunjava kolekciju automobila.

Branko Ostović je u ozbiljno kolekcionarstvo ušao 2006. godine, kada je prodao 80% svog udjela u Sonic banci koju je osnovao još početkom devedesetih. Sonic je preuzela Banco Popolare, a u medijima se pričalo da je Ostović dobio oko 30 milijuna eura. Bankarski stručnjaci taj iznos procjenjuju i na više od 30 milijuna. S tim velikim priljevom novca, Ostović je počeo kupovati sjajne automobile te se povukao iz javnosti i živi mirnim obiteljskim životom. U javnosti ga se može vidjeti samo u humanitarnim akcijama kojima redovito donira velike količine novca. Samo osječkoj bolnici donirao je više od 1,5 milijuna kuna, a nakon te donacije skromno je poručio: “Želim dati primjer i drugima koji, poput mene, imaju viška novca, da ga počnu ulagati u dobrotvorne svrhe”.









Ostović je u medijima bio i nedavno zbog secesijske vile Batory u Osijeku. Nakon godina pregovora, 2019. Ostović je od KBC-a Osijek kupio tada potpuno derutnu vilu i najavio da će je obnoviti u originalnom stilu. “Godinama sam pregovarao o kupnji, to je nekada bila razglednica grada Osijeka, a bit će ponovno. Ja ću je svakako završiti, iako sam na to potrošio već 40 milijuna kuna. Sljedeći je korak naći zakupnike, to može biti hotel ili poliklinika jer nije baš za stanovanje. Izvana je 95% završena, unutra ima još posla, ali ćemo to odraditi kada budemo znali za koga je uređujemo”, izjavio je Ostović o vili koju je preimenovao u Vila Mimi, po svojoj supruzi Mirjani.

Mjesto u garaži

Paničarili su ljudi i kada se zadnji put pričalo da je Ostović propao i da je rasprodao kolekciju. Godinama su njegovi automobili stajali na jednome od najvećih i najpoznatijih svjetskih oglasnika luksuznih automobila, ali tek 2018. se na Facebooku pojavila fotografija nekih od najboljih Ostovićevih automobila na kamionu, s informacijom da odlaze zauvijek u Njemačku i da su prodani. Bila je to istina. Ostović je odjednom prodao Ferrari 599 GTB 60F1, Ferrari Testarossu i Ferrari F355GTS, Alfa Romeo 8C Spider te dva Mercedesa – 300 Adenauer i 170. Baš kao i tada, Ostović oslobađa mjesto u garaži jer stižu nove stvari, bez sumnje još skuplje, još brže i još rjeđe. Osim toga, kako je on i sam rekao: ne želi biti najbogatija osoba na groblju.