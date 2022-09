RABLJENI AUTOMOBILI SKUPLJI ZA 7600 EURA: Kakav skok u dvije godine, evo što je presudilo…

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Kupnja automobila je u kriznim vremenima za mnoge postala nemoguća misija, a kako teško to ide, pokazuje stanje na europskom tržištu koje ovih dana dočarava i podatak iz Austrije. Nedaleko od Hrvatske, na tom tržištu situacija je takva da je silno teško doći i do rabljenog vozila.

Situaciju u Austriji približio je AutoScout24 Indeks cijena rabljenih automobila, koji govori da je za rabljeno vozilo potrebno platiti 27.472 eura, a podaci iz 2019., prije pandemije koronavirusa, govorili su da je cijena bila 7600 eura. Razgovarajući za Neue Kronen Zeitung, takvu sliku približio je Alexander Vysek, voditelj prodaje AutoScout24 u Austriji, s brigom o tamošnjoj ‘online’ burzi automobila.

Veliki skok zabilježen je u odnosu na razdoblje prije pandemije, ali i u usporedbi s lanjskim podacima koji su govorili o 3700 eura manje koliko je za rabljeni automobil bilo potrebno izdvojiti tijekom ljeta 2021.





Teško kupcima, teško i prodavačima

Situacija iz Austrije pokazuje stanje na tržištu koje je generalno teško. Rabljenih automobila više nema puno, a oni koji se još mogu nabaviti su jako poskupjeli. Kupci su u brigama, a prodavači za svoja vozila mogu zaraditi jako puno, ako bude interesa za vozila s obzirom na skok cijena.

Što je poskupjelo najviše?

U specifikaciji po pojedinim skupinama rabljenih vozila koja su poskupjela, po podacima iz kolovoza, prednjače automobili više srednje klase čija je cijena skočila za 17,4 posto, sada s prosjekom od 31.737 eura. Mali automobili poskupjeli su za 14,3 posto, na prosječnu cijenu od 15.110 eura , a srednja klasa vozila imala je skok od 14 posto na godišnjoj razini, na prosječnu cijenu od 25.731 eura. Prosječna cijena vozila više klase je po podacima u Austriji sada na 63.374 eura.

U odnosu na lanjsko stanje, automobili stari od 10 do 20 godina sada su oko trećinu skupji, cijena vozila starih od pet do 10 godina skočila je sa 16.605 na 21.574 eura, a skuplji su i mlađi modeli, s porastom cijena i do 20 posto.