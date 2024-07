Proširuju autocestu na 10 traka, stručnjaci upozorili da prijeti katastrofa

Autor: I.K.

Poznato je kakve gužve nastaju na hrvatskim autocestama usred ljeta, s brojnim slučajevima kašnjenja na odredište, a dok traje ljeto, priča sa sličnom pozadinom izazvala je pažnju u Njemačkoj, koja je sada usred ‘nogometne groznice’ dok traje Europsko prvenstvo. Mimo te groznice, ona uobičajena gužva dok se ide automobilom dovela je do plana za proširenje autoceste A5 u Hessenu u Njemačkoj, i to sa sadašnjih osam na 10 traka, no taj plan nije prošao bez reakcija.

Protiv ovog projekta ustalo je više od 100 tisuća ljudi koji su se okupili u znak prosvjeda, piše Fenix magazin. Povod za prosvjed bio je u upozorenju koje su dali stručnjaci – zbog prijeteće katastrofe ako se plan za proširenje autoceste provede u djelo.

Strahuje se od uništenja brojnih kuća, vrtova i stabala na području na kojem bi se proširivala autocesta, a negativne posljedice bile bi i za područja zaštite ptica i pitke vode. Zbog svega toga, prosvjednici žele da se odustane od plana kojim se negativno utječe na okoliš.

Der Ausbau der #A5 auf 10 Spuren bedroht Klima & Trinkwasserschutzgebiete. Für Milliarden Euro mehr Verkehr und Abgase? Nein zur Mega-Autobahn! Fordere Verkehrsminister @Wissing auf, das Projekt zu stoppen und in klimafreundliche Mobilität zu investieren: https://t.co/TZgwLl7Zx8 pic.twitter.com/x8sewWXjvG — Campact e.V. (@campact) June 27, 2024

Vlast za sada ne popušta

Prosvjednici su podignuli glas, a svoj glas protiv dali su i stručnjaci, no savezna vlast u Njemačkoj za sada ne odustaje od provođenja projekta za proširenje autoceste. Sve se zbiva na autocesti nedaleko od Frankfurta, a glasova protiv ne nedostaje.









Među ostalima, projektu se usprotivila i Njemačka savezna agencija za zaštitu okoliša i prirode, a dok vlada ostaje ustrajna sa svojim planovima, nastavljaju se i prosvjedi kojima se već priključilo više od 100 tisuća ljudi.