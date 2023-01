POZNATI PROIZVOĐAČI AUTA NA UDARU HAKERA: ‘Sigurnost vam je nula!’, stručnjak otkrio kako se zaštititi

Hakeri su obavijestili brojne proizvođače automobila o velikim propustima u kibernetičkoj sigurnosti u njihovim vozilima. Istraživači su krajem prošle godine otkrili da mogu pronaći osobne podatke vlasnika, pronaći GPS podatke uživo i pokrenuti i zaustaviti neka vozila na daljinu. Pritom su se izjasnili sasvim otvoreno, uz riječi da je sigurnost automobila od hakerskih napada – nula.

Tu nisu stali nego su objavili popis u koje aute su sve uspjeli hakirati: Hyundai, Genesis, Kia, Honda, Infiniti, Nissan, Acura, Mercedes, BMW, Rolls-Royce, Ferrari, Ford, Porsche, Toyota i Jaguar Land Rover.

U slučaju Mercedesa dolazi do mogućnosti daljinskog zaključavanja i otključavanja vozila, pokretanja i zaustavljanja motora, bljeskanja prednjih svjetala i još puno toga.

Kod Ferrarija hakeri su mogli pristupiti evidenciji kupaca, promijeniti web stranice u vlasništvu Ferrarija i preuzeti račune kupaca. To je značilo da hakeri mogu dobiti pristup osobnim podacima, kao što su adrese i drugo.

Super excited to release our car hacking research discussing vulnerabilities affecting hundreds of millions of vehicles, dozens of different car companies:https://t.co/xCHG5oLYWK

Contributors:@_specters_ @bbuerhaus @xEHLE_ @iangcarroll, @sshell_ @infosec_au @NahamSec @rez0__

— Sam Curry (@samwcyo) January 3, 2023