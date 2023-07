Foto: Nottinghamshire Fire and Rescue Service

Požar u autu dao važnu poruku: ‘Budite oprezni, zbog ovog se može zapaliti’

Autor: Ivor Krapac

Jako opasne, a ponekad i tragične situacije za vrijeme ljetnih vrućina znaju se dogoditi ako u autu ostane zaboravljeno dijete, s bolnim vijestima kakve su tijekom ljeta znale odjeknuti. No, vrebaju i druge opasnosti za neoprezne ili zaboravne, a jedna nedavna pokazala je da u autu može doći do požara.

Radilo se o situaciji koja je prije nešto više od mjesec dana izazvala pažnju u Engleskoj, u tamošnjem Nuthallu u Nottinghamshireu. Tamošnji vatrogasci imali su posla s gašenjem požara u autu izazvanom zbog ostavljenih sunčanih naočala kod prednjeg stakla.

Kako je približio BBC, došlo je do odbijanja svjetla i do zagrijavanja, a na koncu i do izbijanja vatre koja je ostavila štetu u vozilu.





Vatrogasci imali poruku

Nakon ove situacije, tamošnji vatrogasci imali su važnu poruku da se na ovakve stvari pripazi.

“Sunce je bilo jako, treba biti oprezan jer može doći do požara. Pazite na to da bilo kakav predmet koji odbija svjetlo ne bude izravno na udaru sunčevih zraka”, bila je poruka glasnogovornika vatrogasaca engleskog Nottinghamshirea.

Bila je tu i fotografija koja je prikazala kako je to izgledalo nakon vatrogasne intervencije.

Šteta je bila velika, a sve zbog ostavljenih sunčanih naočala na mjestu na kojem je to bilo opasno.