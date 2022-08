POVLAČI SE VIŠE OD 20 TISUĆA FERRARIJA: Opasna pogreška u proizvodnji, vlasnici dobili upozorenje

I najugledniji svjetski proizvođači automobila znaju upasti u probleme. Jedna takva situacija dogodila se u Ferrariju, koji će privremeno morati povući s ceste više od 20 tisuća svojih modela, točnije, njih 23.555, zbog opasnosti za funkcionalnost kočnica.

Riječ je o modelima koji su bili proizvedeni u razdoblju od 2005. do ove godine. Upozorava se na opasnu pogrešku u proizvodnji, problem s čepom spremnika za kočionu tekućinu, zbog kojeg se strahuje da bi tekućina mogla procuriti i ugroziti kočenje – do razine da kočnice uopće ne rade.

Detalje o onome što se dogodilo približio je Auto Klub, donoseći i popis modela na koje se odnosi ovaj problem.

Vlasnike spornih modela sada čeka poziv na servis i zamjenu čepa spremnika, a bit će tu i upozorenje ako se dogodi niska razina kočione tekućine. U međuvremenu, kako donosi Auto Klub, vlasnici će stanje s kočionom tekućinom morati pratiti sami.

