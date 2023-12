Pogledajte ‘pucaljku’ s kojom snijeg nestaje u sekundama: ‘Ne bi ovo prošlo kod nas’

Usred smo prosinca u kojem već ‘udara’ i prava zima, u Hrvatskoj se oko Božića najavljuje i snijeg u dijelovima zemlje, a mogući dolazak snježnih radosti će za vlasnike automobila donijeti i problem ako padaline budu obilnije.

Mnogi imaju metodu kako da čišćenje ide što brže i efikasnije, a u primjeru iz jednog popularnog videa s TikToka, s više od četiri milijuna pregleda, vidi se kako je to obavio čovjek u američkoj saveznoj državi Ohio.

Iskoristio je svoj uređaj za otpuhivanje lišća i sve izveo u sekundama, za manje od pola minute, uklanjajući snijeg efikasnom metodom. Očito je to napravio dovoljno brzo da se snijeg ne bi zaledio i postao tvrđi, a na autu ga je do tada već bilo dosta.

Uz ovaj video su i brojni komentari, njih više od 750.

Mnogi su pohvalili ovu metodu, no neki se i čude, uz riječi da ne bi mogla proći baš svugdje. Takva je bila i jedna reakcija iz Njemačke.

“U Njemačkoj bi prijetila kazna zbog ometanja mira”, stoji u tom komentaru kojim se aludira na glasnoću puhalice za čišćenje lišća, a u ovoj situaciji, za čišćenje snijega s auta. Takvih reakcija bilo je još jer ima i slučajeva s kakvima bi to teže prošlo.

My car is half cleaned off, after 2 feet of snow in Chardon, Ohio. pic.twitter.com/b4ERPRbNsN

— Bob Coughlin (@bcough48) December 2, 2020