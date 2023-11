Pješacima je najopasniji ovaj tip automobila: ‘Neka vozila su danas dosta zastrašujuća’

Opasnost koja za pješake vreba dok prelaze cestu sa sobom nosi prijetnju od teških ozljeda, a kako je pokazalo istraživanje američkog instituta koji se bavi sigurnošću na cesti, Insurance Institute for Highway Safety, nalet nekih tipova automobila može biti opasan za ljude.

Riječ je o vozilima s visokim uglatim prednjim dijelovima. Takvi automobili sa sobom donose puno veću prijetnju za život pješaka ako na njega nalete u odnosu na modele vozila s nižim i oblijim prednjim dijelom.

Rezultate ovog istraživanja je u Hrvatskoj prenio Auto klub, a obavljen je na temelju skoro 18 tisuća naleta na pješake s različitim tipovima automobila.

🆕 | Vehicles with tall front ends are most dangerous to pedestrians, but a blunt profile makes medium-height vehicles deadly too, new research from the Insurance Institute for Highway Safety shows.

More #IIHSNews ➡️ https://t.co/zINPELe346 pic.twitter.com/CAaiU1tmW4

— IIHS (@IIHS_autosafety) November 14, 2023