Ovog se ljudi najviše plaše kod parkiranja: Mnogi bi radije rukom uhvatili pauka

Boravak na cesti može biti stresan u gužvi, ali stresno može biti i parkiranje, s jednim slučajem koji izaziva najviše nemira kod vozačica i vozača. To je pokazalo istraživanje kojim se bavio britanski Auto Trader, donoseći da ljude najviše muči paralelno parkiranje.

Ono kod ljudi izaziva poseban stres, što je otkriveno povećanjem broja otkucaja srca za čak 57 posto u prosjeku, što ukazuje na nemir kod paralelnog parkiranja.

Neki radije čak riskiraju dobivanje kazne zbog nepropisnog parkiranja nego bi izvodili stresni manevar. Takvih slučajeva bilo je kod 11 posto ispitanih u ovom istraživanju.

Mnogi bi radije paralelnom parkiranju čak pretpostavili hvatanje pauka rukom, a pritom se misli na pauka insekta, ne na vozilo koje odvodi aute zbog počinjenih prekršaja.

