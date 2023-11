Ovo povrće može pomoći kod čišćenja leda s prozora auta: Sve ide u nekoliko koraka

Došlo je hladnije vrijeme, čeka se i prava zima, a s njom, vlasnicima automobila se često zna dogoditi problem s neugodnim skupljanjem leda na prozorima vozila. Čišćenje može uzeti jako puno vremena, ali jedna metoda može pomoći da sve ide lakše, a za nju je ključan – krastavac.

Upravo ovo povrće pomaže da se riješi problem s nakupljenom vlagom koja se zamrzava, kako su otkrili stručnjaci britanske osiguravajuće kuće ALA Insurance, a objavio je tamošnji Mirror.

Ova jednostavna metoda prolazi tako da se krastavcem prođe preko stakla na kojem se skuplja i zamrzava vlaga, a za to da se problem sa zamrzavanjem riješi, pomažu prirodna svojstva koja krastavac ima.

Did you know the humble cucumber can help you and your car on these cold and frosty mornings? ❄️

Thanks to @LivEchoLFC for sharing our top tip! 🥒#toptip #carhack #cucumber #foggywindshieldhttps://t.co/2wFcJ1VIZt

— ALA Insurance (@ALAInsurance) November 14, 2023