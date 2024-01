Ovaj trik pomaže da se brzo zagrije auto: ‘Možda zvuči neobično, ali sustav tako najbolje radi’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Zima je unatrag tjedan dana opasno udarila u Hrvatskoj, a u takvoj situaciji, odlazak iz toplog stana u hladni auto može dovesti do prehlade ili do nečeg još težeg. Kako bi se to izbjeglo, organizacija Trusted Automotive Professionals ponudila je jedan savjet za automobile koji nemaju automatski klima-uređaj.

Kako je prenio Autoklub, važno je da vozač ili vozačica u startu smanji temperaturu u kabini na najnižu razinu i isključi ventilaciju. Organizacija koja daje savjet je kroz nekoliko koraka opisala što bi se trebalo napraviti za efikasno zagrijavanje automobila.

“Kada upalite auto, pojačavanjem grijanja i ventilacije ćete samo puštati hladan zrak u kabinu, bez ikakve koristi. Zato isključite ventilaciju, a nakon par minuta vožnje, postavite klimu na najveću moguću temperaturu i uključite ventilaciju. Tako ćete najbrže zagrijati kabinu”, pišu o tome što bi se trebalo napraviti.

Nije potrebno za aute s automatskim reguliranjem

“Možda zvuči neobično, ali tako najbolje funkcionira sustav grijanja automobila”, dodaje se u ovom savjetu, a tu je i dodatak da vozač ili vozačica koji imaju automatski klima-uređaj ne moraju slušati ovaj savjet. Njihovi automobili će automatski regulirati temperaturu.