‘ONI SU TEMPIRANA BOMBA NA NAŠIM AUTOCESTAMA!’ Nakon stravične prometne nesreće na autocesti A1, stručnjak predlaže radikalno rješenje

Autor: Dnevno

U ponedjeljak oko 15:28 sati došlo je do teške prometne nesreće na autocesti A1 u smjeru Zagreba u blizini mjesta Brinje u kojoj je život izgubio 11-godišnji dječak.

U nesreći je vozač osobnog automobila je teško ozlijeđen, dok su 40-godišnjakinja i 3-godišnje dijete lakše ozlijeđeni

“Iz još nepoznatog razloga, 47-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine upravljao je teretnim vozilom registracijskih oznaka Bosne i Hercegovine i prednjim dijelom teretnog vozila udario u stražnji dio osobnog automobila poljskih nacionalnih oznaka kojim je ispred teretnog vozila upravljao 38-godišnji poljski državljanin”, priopćili su iz policije.

Tri kobna uzroka nesreća

Vozač teretnog vozila je uhićen, te se nad njim provodi kriminalističko istraživanje. Prometni stručnjak, Željko Marušić, za Autoportal ističe kako je kombinacija umora vozača, korištenja mobitela i vožnje tegljača s uključenim tempomatom najopasnija je situacija na autocesti.

Dodaje kako su niz tragičnih nesreća proteklih godina na našim autocestama izazvali tegljači, a koje se događaju kombinacijom umora vozača, korištenja mobitela i vožnje na tempomatu.

“Poslijepodnevni sati su vrijeme kada svakog čovjeka, vozača hvata umor, a većina vozača tegljača tada postave tempomat na 90 km/h, kako bi odmarali desnu nogu i olakšali upravljanje. Profesionalni vozači su navikli voziti umorni, jer mnogi uz službeni posao u tvrtki gdje su zaposleni, “na crno” radi jedan ili više poslova, u prijevozu robe i ljudi”, objašnjava Marušić.

Kako to spriječiti?

Nadalje dodaje kako propisi o vremenima rada i odmora definiraju maksimalno vrijeme vožnje od 4,5 sata, pa pauzu od 45 minuta, odnosno maksimalno dnevno 9 sati. Dvaput tjedno moguće je 10 sati, tjedno maksimalno 56 sati, a u dva tjedna 90 sati, a sve se još kako-tako može kontrolirati preko tahografa.

“Premda i tu ima muljaža, ali kako kontrolirati je li vozač na put krenuo mrtav-umoran, pogotovo ako je iz BiH ili neke druge zemlje u okruženju? Teško”, ističe.









“Dakle, zahuktali tegljač održava brzinu od 90 km/h čak i na blagoj uzbrdici, vozač se bori s umorom i snom… Iskustvo mu pomaže da i tako kontrolira situaciju, ali za trenutak mu se oči sklope i – bum! Rizik povećava korištenje mobitela, pogotovo što mnogi vozači tegljača tijekom vožnje na tempomatu surfaju po internetu, koriste društvene mreže, odgovaraju na poruke. Kako to spriječiti? Povećanim kontrolama, no u trenutnoj je situaciji to praktički nemoguća misija, jer je policije na autocestama premalo da bi mogla učinkovitije kontrolirati ove probleme. Prema to nije jamstvo da je vozač odmoran, treba pojačati kontrole tahografa na granicama i intenzivirati kontrole na autocesti”, objašnjava Marušić.

Zabrana tempomata

Dodaje kako bi pomogle učinkovitije kontrole korištenja mobitela u vožnji, svih vozača, te uvođenje uređajima za mjerenje brzine, s visokorazlučivim kamerama koje mogu kontrolirati i vezivanje u vožnji. Tada bi se, tvrdi, i rasteretili presretači, koji bi umjesto neučinkovitog lovljenja prebrzih vozača, primarno kontrolirali upravo ovakve devijacije.

Zalaže se da se već danas krene u rješavanje problema, i to zabranom vožnje autobusa i tegljača pod tempomatom.

“Mnogima to neće odgovarati, pogotovo vozačima koji uredno ispunjavaju odredbe o odmorima i vremenima vožnje tijekom tjedna, ali bez toga možemo samo očekivati sljedeću sličnu ili goru prometnu tragediju. Policija to može utvrditi pregledom tahografa, jer se bez tahografa stalno bilježe manja ili veća kolebanja brzine”, zaključuje Marušić.