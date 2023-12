Nije dobro imati prazan spremnik u autu ako jako zahladi, evo i zašto

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Izmjenjuju se hladniji i topliji dani u Hrvatskoj, no ako baš jako zahladi, za održavanje i zdravlje automobila dobro je pripaziti na spremnik u autu, kako ne bi došlo do problema s dolaskom goriva do motora.

Problem može nastati ako je spremnik u autu previše prazan i takav ostavljen za vrijeme zime. Prijeti opasnost da prazan prostor u spremniku bude ispunjen vodenom parom po ulasku zraka, a s time prijeti da se kondenzirana voda zamrzne i time utječe na dolazak goriva do motora.

Takva opasnost najviše prijeti za starije modele automobila, s metalnim spremnicima goriva, u kojima lakše dolazi do kondenzacije, upozorava Revija Hrvatskog autokluba.

Manje opasnosti za gorivo, ali…

S obzirom na to da temperature ne padaju jako nisko, manje je opasnosti da se benzin ili dizel smrzavaju, no tu je i dalje prijetnja od skupljanja vodene pare i kondenzacije, što može negativno utjecati na paljenje auta ili na gašenje motora.

Sa svojim savjetom da je dobro da spremnik u autu bude napunjen barem do svoje polovice, Revija HAK-a piše da kondenzirana voda može utjecati na funkcioniranje praznih cjevovoda za gorivo u slučaju da se voda skupi i smrzava.

Dobro je imati i još jednu mjeru opreza, mimo što većeg punjenja spremnika čak i kada se ne planira ići u vožnju i trošiti gorivo.

Korisno je provjeriti razinu antifriza u automobilu prije nego se sjednete za volan te doliti antifriz ako bude potrebno. Sprječava se time smrzavanje rashladnog sustava motora kada temperatura padne, a ako bude smrzavanja vode u rashladnom sustavu, prijete i velike štete za auto, upozorava se u ovom savjetu.