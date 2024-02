Neki Hrvati imaju trik za varanje s registarskim pločicama, ali za njega prijete teške kazne

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Prolazak kroz crveno svjetlo na semaforu ili prebrza vožnja mogu čovjeka na hrvatskim cestama uvaliti u probleme nakon što to bude snimljeno i ostane zabilježena registarska pločica na automobilu, no u takvoj situaciji, neki su se poslužili trikom da svoje registarske pločice ne čiste kako se na kameri ne bi moglo vidjeti što na njima piše.

Ipak, takvi pokušaji s prljavim pločicama ne prolaze. Prijete teške novčane kazne, koje mogu doći i blizu 2000 eura, točnije, kreću se i do 1990 eura, u rasponu koji počinje na puno nižem iznosu od 30 eura. Za izbjegavanje kazne, važno je na to pripaziti, kako je objavila Nova TV u priči u svojem Dnevniku.

Paze na to tvrtke koje daju automobile u najam, a paze i oprezni vozači koji su za kažnjavanje onih koji ‘muljaju’. Ne pada se odmah već je praksa da policija upozorava vozača ili vozačicu na prljave pločice zbog kojih može doći do kazne, no ako to bude zabilježeno više puta, prijeti prijava pa pojavljivanje na sudu.

Važan dio higijene auta

Pažnja da registarske pločice budu čiste i da se na njima jasno vidi što piše je, tako, važan dio higijene automobila, na kojem sve ostalo može biti zaprljano, no na ovo se pazi u prometu u situaciji u kojoj su za prijestupnike propisane i kazne, poslije inicijalnog upozorenja.