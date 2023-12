Napredna oprema u autu puno pomaže, ali problem nastaje kada treba na servis

Napredna oprema u automobilima, poput senzora i kamera koje pojačavaju sigurnost, može biti od koristi da se izbjegne nesreća. U puno slučajeva bude tako, ali za mnoge na cesti tu je i problem ako se nešto nepredviđeno dogodi pa najednom treba obaviti servis.

Neugodnu situaciju otkriva istraživanje Američkog autokluba. Amerikanci su otkrili da oko 37,6 troškova za povratak štete nakon nesreće otpada samo na naprednu tehnologiju poput senzora i kamera.

Cijene variraju, no mogu doseći i oko 1200 eura dodatnih troškova u ukupnom popravku auta, za posao popravka radarskih senzora, a gotovo 1500 eura za sustave za mrtvi kut koji uključuju senzore i/ili kamere u bočnim retrovizorima, kako je prenijela Revija Hrvatskog autokluba.

