‘NAPRAVIO SAM VIŠE DJECE NEGO ONI AUTOMOBILA’ Kakav napad najbogatijeg čovjeka na svijetu, nije ih štedio

Elon Musk stekao je status najbogatijeg čovjeka na svijetu ponajprije kao prvi čovjek Tesle, velikog proizvođača električnih automobila. Rođeni Južnoafrikanac čije se bogatstvo procjenjuje na 264,9 milijardi dolara sa svojom Teslom često ‘tuče’ konkurente poslovnim rezultatima, ali zna to raditi i riječima.

Ovih dana, odjeknuli su slabi rezultati Teslinog konkurenta Lucida u drugom kvartalu, sa samo 679 električnih automobila koje su pustili na tržište, što je Muska nagnalo da prema konkurenciji uputi otrovne riječi u reakciji na Twitteru.

‘U drugom kvartalu sam napravio više djece nego su oni proizveli automobila’, bio je Muskov odgovor na Lucidove rezultate.

Ovi rezultati zabrinuli su Muskove konkurente, dok njegova Tesla, kako govore podaci, nema puno razloga za sličnu glavobolju. U drugom kvartalu je na tržište izašlo više od 254 tisuće novih električnih automobila te tvrtke.

Tesla CEO Elon Musk took a jibe at the rival electric car maker Lucid after its quarterly earnings report revealed that it delivered 679 cars in the second quarter. Tesla delivered more than 254,000 vehicles in the second quarter of 2022. pic.twitter.com/kPVKthAbE4

— coddiwompler59 (@coddiwompler59) August 7, 2022