Naoružani motorist skakao po autu i prijetio majci dvoje djece pa dobio iznenađenje

Da se dogodilo kod nas, netko sa zapada bi odmaknuo rukom ili posprdno rekao da je to ludi Balkan, ali ima svačega svugdje, kao što pokazuje snimka jednog incidenta na cesti koji je ovih dana bio zabilježen u SAD-u.

Dogodio se u Philadelphiji i to ne bilo gdje, već ispred tamošnje gradske vijećnice, kada je jedan motorist nakon prepirke s 23-godišnjom ženom koja je dostavljala hranu za UberEats sasvim ‘izgubio glavu’.

Naoružan pištoljem, prvo je išao skakati po autu 23-godišnjakinje s kojom je bilo i njezino dvoje djece, a onda je prijetnja postala još opasnija nakon što je žena iskočila iz napadnutog automobila. Njoj je prvo prijetio nakon što je pokupio pištolj koji mu je prije toga pao, a potom je bilo i kontakta glavom u glavu dok je motorist još bio s kacigom, za sebe dobro zaštićen, a za ženu opasan.

Bezobraznog motorista je nakon toga čekalo iznenađenje s obzirom na to da 23-godišnja majka nije ustuknula, bez obzira na to što je on bio naoružan i zaštićen kacigom. Odgurnula ga je s motora i držala svoju poziciju kod auta prije nego je motorist sa svojim društvom krenuo dalje.

WATCH as a tourist aboard top level of a Philadelphia double decker sightseeing bus records on the street next to Philadelphia City Hall. 9pm last night, George Colony from Florida watched helplessly as a male on motorcycle kicked in back windshield where two kids sitting. 1/2 pic.twitter.com/YzCQunfgs1

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) October 2, 2023