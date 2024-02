Misteriozni tip u Beogradu navalio na aute, ljudi u bijesu: ‘Postali smo dno dna kao narod’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Svakakvih čudaka i divljaka ima po ulicama, a jedna scena koja je ovih dana odjeknula u Beogradu pokazuje da ih ima i po parkiralištima. Tamo je netko nepoznat izveo napad na parkirane automobile, dogodilo se kod ulaza na stadion Tašmajdan, u ulici Ilije Garašanina u glavnom gradu Srbije, sa scenama koje prikazuju kakvo se divljaštvo dogodilo.

Misteriozni tip je u Beogradu ostavio štetu s polomljenim svjetlima na automobilima, a ono što je ostalo je prikazao profil serbialive_beograd na Instagramu. Dolaze i brojne reakcije u komentarima, u bijesu što je moguće takvo pomračenje uma da se na nečemu tuđem napravi toliko nereda.

“Nikad više uniformiranih i nikad više huligana”, “dok ga neko ne sretne i glavu mu polupa jednom za sva vremena”, “kamere po gradu bi trebale nečemu služiti, ali izgleda nula bodova”, “možda je neko virusno oboljenje”, piše u nekim od komentara u objavi koja prikazuje što se u ovom slučaju dogodilo.

Neki tuguju, neki se šale

“Mi smo postali dno dna kao narod”, piše u još jednoj reakciji kojom se tuguje zbog stanja u Srbiji, a na to su došle i reakcije da nisu u Srbiji sada takvi postali, već se taj pad do dna dogodio i ranije, barem većinski. No, ima i onih koji su ovo razvaljivanje svjetala na automobilima okrenuli na šalu.

“Možda je netko bio malo veseliji sinoć pa se slavilo uz muziku”, “lokalni diler auto opreme platio klincima”, “vanzemaljci došli u Beograd”, neki su od takvih komentara, a jedan od drugačijih, nešto dužih, usmjerio je stvar na bol i na tugu što se ovakvo nešto događa u Srbiji.

“Srbijo, zemljo među kruškama. Nikad ništa od tebe. Zbog raznoraznih kromanjonaca neodgojenih, stradamo redovno svi! Svatko na svoj način doživi da se netko sili, ubija, pljačka, nasilništvo i slično. Skoro svatko od nas u svom životu doživi tako nešto živeći u Srbiji s neodgojenim kromanjoncima. I nikom ništa. Volim svoju zemlju, ali gledajući ovo duša me boli”, piše u tom komentaru.