MANJI OD HRVATSKE, A POBJEGLI SVIMA: Električni automobili šire se Europom, jedan problem traje

Električni automobili šire se europskim tržištem. Svoj korak pokušava uhvatiti i Hrvatska, između ostalog, sa subvencijama od 103,3 milijuna kuna za građane i tvrtke koje je nedavno objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u javnim pozivima za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila – no, tu je i problem koji treba riješiti prije nego se krene dalje.

Hrvatsku opterećuje broj punjača za električna vozila, njih oko 1300, a radi se o situaciji koja nije sjajna ni drugdje u Europi. Zbog toga, vlasnicima električnih automobila na europskom tlu često dolazi glavobolja kako dalje, nakon što se njihov ‘ljubimac’ na kotačima isprazni.

Situaciju u Hrvatskoj i drugdje otkrila je analiza Europske udruge proizvođača automobila, a kako je približio Autoklub, podaci u Europi otkrivaju prevlast koju u broju punjača imaju Nizozemska i Njemačka, s polovicom svih punjača koji postoje u Europi.

Nizozemska je u ovoj analizi na vrhu, s 90.000 punjača, dok Njemačka slijedi sa 60.000 punjača za električna vozila. Nizozemci svoj vrh drže iako su površinom manji i od Hrvatske, dok u ovom segmentu Hrvatskoj bježe za 70 posto punjača više, 90.000 u usporedbi s hrvatskih oko 1300.

Ipak, za Hrvatsku je tu i utješna stvar. Ako se pogleda omjer veličine države i broja punjača, podaci pokazuju da Hrvatska bježi nekim drugim europskim zemljama, uključujući i puno bogatije Finsku, Španjolsku i Irsku.

⚡ Electric cars: Half of all chargers in EU concentrated in just 2⃣ countries 🇳🇱🇩🇪

"The other half of all chargers are scattered throughout the remaining 2⃣5⃣ countries, covering 90% of the 🇪🇺 surface area.”

READ MORE: https://t.co/8rKCcmPWLb#AFIR #RoadToCarbonNeutrality pic.twitter.com/9Mg242PSl2

— ACEA (@ACEA_auto) June 22, 2022