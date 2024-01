Ljudi se groze kad vide rupe na cesti, a jedna zemlja ih ‘posvetila’, evo i zašto

Vožnja po cesti na kojoj su rupe je situacija kakve se groze mnogi za upravljačem automobila, a u Velikoj Britaniji, problemi s rupama na cestama su doveli do toga da ondje postoji i poseban dan koji je tome posvećen. Radi se o Nacionalnom danu rupa na cesti, obilježenom u ponedjeljak, u znak upozorenja na problem koji je pozamašan.

O tome, među ostalim, piše tamošnje udruženje biciklista, u tekstu u kojem se upozorava na probleme rupa na cesti dok se vozi biciklom. Nastaje problem za sigurnost dok se vozi, ali prijeti i šteta za bicikle koja može izazvati velike troškove. Cilj je potaknuti lokalnu vlast kako bi se nešto napravilo za saniranje štete na cestama prije nego dođe do novih nevolja za ljude u prometu.

Za bicikliste u Velikoj Britaniji, njihovo tamošnje udruženje poziva ih da zabilježe svako oštećenje na koje naiđu kako bi se moglo evidentirati i što prije sanirati, ali i da bi drugi koji bicikliraju dobili upozorenje na opasnost ako će ići istim putem. Ovim problemom bavi se udruženje biciklista, no svoju riječ imala je i Nacionalna udruga vozača na Otoku, osnivajući Pothole Partnership koji evidentira razmjere problema i sudjeluje u rješavanju.

If a pothole damages your vehicle, this is what you should do 👇#NationalPotholeDay pic.twitter.com/vHBh8FglhP

— Which? Money (@WhichMoney) January 15, 2024