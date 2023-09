Ležeći policajci nisu dosta, pogledajte kako zaustavljaju jurnjavu: ‘Ljudima će od ovog biti zlo’

Ako druge metode poput ležećih policajaca nisu dosta za zaustavljanje jurnjave na cesti, može se probati nešto inovativno, a jedno takvo rješenje koje upada u oči izveli su u francuskom mjestašcu Beauneu.

Ovo selo ima cestu iscrtanu linijama koje vode u različitim smjerovima, a cilj je da se njima vozači uspore u zoni u kojoj jurnjave ne smije biti s obzirom na parkirane aute i pješački prijelaz u blizini.

U jednoj objavi na Twitteru, danas X-u, stoji da je riječ o zoni u kojoj se ne smije premašiti 30 kilometara na sat.

U objavi koja prikazuje linije u različitim smjerovima, naglašava se da ovo može izazvati mučninu. “Ljudima će biti zlo”, piše u opisu fotografija ceste na kojoj se nastoji usporiti vozače.

This is the French village where SQUIGGLY LINES have been painted on roads to stop drivers from speeding but also making them feel sick.😵‍💫

They appear in Baune, near Angers in the Maine-et-Loire region & its hoped the markings will slow drivers down in a 30kph zone. pic.twitter.com/e7JOBQp72x

— Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) September 1, 2023