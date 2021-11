LEŽALJKE, KLUPA, KUĆANSKI APARATI I HLADNJAK: Ovako u Hyundaiju vide SUV budućnosti koji će se sam čistiti kako bi ponudio maksimalnu udobnost

Autor: Andrej Jelušić

Hyundai na sajmu AutoMobility LA u Los Angelesu predstavio SEVEN, koncept novog električnog sportskog terenca, ili skraćeno SUEV. da, dobro ste pročitali, nakon SUV-a stiže nam i SUEV.

Ovaj koncept električnog SUV-a izložen je na štandu Hyundaija zajedno s drugim novim modelima, kao što su IONIQ 5 i XCIENT Fuel Cell.

Nakon koncepta 45 u 2019. i koncepta Prophecy 2020. godine, koncept SEVEN otvara novo poglavlje za marku IONIQ, Hyundaijevog brenda za električna vozila. SEVEN je također jasan prikaz predanosti marke ugljičnoj neutralnosti do 2045. godine.

Poruka dobrodošlice

Svako vozilo razvijeno za brend IONIQ nudi korisničko viziju sljedeće generacije koja integrira napredne tehnologije u svakodnevni život. SEVEN koncept je izgrađen na globalnoj modularnoj platformi za električna vozila koju krase dugi međuosovinski razmak i ravna podnica.

Koncept SEVEN ima aerodinamički čistu siluetu koja se razlikuje od tipičnog SUV-a. Niski, prednji rub poklopca motora, aerodinamična linija krova i izduženi međuosovinski razmak jasno odudaraju od tradicionalnih SUV vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Čak i po noći, SEVEN se lako prepoznaje po IONIQ-ovim prepoznatljivim parametrijskim piksel svjetlima koja šalju poruku dobrodošlice pri pokretanju.

Kao u lounge salonu

Unutrašnjost je nešto drugačija negoli smo navikli gledati u automobilima jer ravna podnica omogućuje Hyundaiju da istraži alternativu tradicionalnom rasporedu sjedala u redovima, stvarajući fluidniji raspored interijera. Vrata bez stupova i s nasuprotnim otvaranjem nude ulaz koji otkriva ugodan interijer s potpuno novom dimenzijom prostora. “Poput premium lounge salona”, tvrdu u Hyundaiju.

I volan je malo nekonvencionalniji jer vozačevo sjedalo ima “uvlačnu upravljačku palicu” koja se skriva kada se ne koristi. Bez potrebe za uobičajenom opremom za vozača, ultra tanak kokpit i integrirani zasloni stvaraju doživljaj lounge prostora. Raspored sjedala za razliku od tradicionalnih SUV vozila dolazi s okretnim sjedalima ležaljkama i zakrivljenom klupom. Ovaj raspored sjedala može se prilagoditi ovisno o načinima vožnje koje kontrolira vozač ili autonomnim načinima vožnje.









SEVEN ima konzolu “Universal Island”, posebno dizajnirane kućanske aparate i višenamjensko grafičko korisničko sučelje Smart Hub. Sve to omogućuje da SEVEN postane prostor u kojem kupci mogu provoditi kvalitetno vrijeme sami ili zajedno u sjaju ambijentalnog svjetla bočnih vrata. Naravno, tu je i ugrađeni mini hladnjak za osvježenje u pokretu, ali i odjeljci za cipele koji osvježavaju obuću putnika.

Ostakljeni krov koncepta ima panoramski zaslon koji ne samo da prikazuje različite sadržaje prema željama putnika, već i mijenja cjelokupnu unutarnju atmosferu kako bi donio maksimalno opuštanje i užitak tijekom putovanja.

Čista kao suza, u svakom trenutku

SEVEN koristi različite ekološki prihvatljive materijale i nudi vrhunske higijenske značajke koje su vodeće u segmentu. Karoserija SEVEN koncepta obojena je bio-bojom, a materijali u unutrašnjosti su od recikliranih i obnovljivih materijala.

Mineralni premaz, bambusovo drvo i tepih, bio smola i unutarnje boje temelje se na obnovljivim izvorima koji mogu smanjiti onečišćenje iz procesa proizvodnje. Opsežna upotreba bakra i higijenski obrađene tkanine s dokazanim antibakterijskim funkcijama osigurava da sve površine unutar koncepta SEVEN ostaju čiste u svakom trenutku.









UVC sterilizacija se aktivira kada iz vozila putnici izađu. Upravljačka palica, ladica za pohranu stvari sprijeda i zvučnici se izvlače. Zatim, integrirane sanitarne UV-C svjetiljke pomažu u čišćenju životnog prostora od bakterija i virusa. Osim toga, u klupi i Smart Hub konzoli postoje pretinci za dezinfekciju osobnih stvari.

Domet od 480 kilometara

Zahvaljujući svojoj svestranoj E-GMP platformi, SEVEN će moći pružiti izvanredan domet vožnje i ultra-brzo punjenje. U stvarnim uvjetima s punjačem od 350 kW, SEVEN je sposoban napuniti od 10 posto do 80 posto kapaciteta baterije za oko 20 minuta. Koncept je također projektiran za postizanje ciljanog dometa od preko 480 km.

Osim SEVEN-a Hyundai je predstavio novi XCIENT, kamion na vodikove gorive ćelije. Kamion se već koristi u komercijalnoj uporabi, a 46 ih već posluje u Švicarskoj.

IONIQ 5 će također imati svoju premijeru u Sjevernoj Americi. IONIQ 5 je Hyundaijev potpuno novi i potpuno električni crossover srednje veličine. Verzija sa stražnjim pogonom cilja na potpuno električni domet od 480 km.

Interijer također odražava Hyundaijevu predanost održivosti korištenjem ekološki prihvatljivih materijala i boja inspiriranih prirodom na mnogim dodirnim točkama.

IONIQ 5 ćemo uskoro gledati i na Hrvatskim cestama, dok je za SEVEN još prerano išta prognozirati, ali veseli činjenica da su proizvođači ponovo spremni otkrivati svoje koncepte kojih je sve manje u novije vrijeme.