LAMBORGHINI COUNTACH NAPOKON JE DOBIO SVOG NASLJEDNIKA! Predstavljen jedan od najočekivanijih automobila godine koji ispod ‘lima’ krije čistu strast i emociju

Lamborghini je predstavio nasljednika jedne istinske legende. Riječ o modelu Countach LPI 800-4 koji slavi 50-godišnjicu originalnog modela.

Iako mu ime zvuči poput uredskog pisača, njegove čiste linije na prvu su prepoznatljive svim ljubiteljima automobila.

Njih će također razveseliti i činjenica da ga pokreće V12 motor u kombinaciji s Lamborghinijevom hibridnom tehnologijom “superkondenzatora” kakvu smo već imali prilike vidjeti u modelu Sian.

Tako Countach LPI 800-4 zadržava neponovljivo iskustvo i zvuk V12 motora koji daje 814 KS (zaokruženo na 800 u nazivu), od čega 780 KS dolazi putem benzinskog motora, a 34 KS putem elektromotora (34 cv). Pogon je na sva četiri kotača, što pomaže LPI-u 800-4 da od 0-100 km/h ubrza za samo 2,8 sekundi, a od 0-200 km/h za 8,6 sekundi uz najveću brzinu od 355 km/h.

Lamborghini je tako uspio kultni Countach iz 1970-ih i 1980-ih mogao evoluirati u elitni super sportski model ovog desetljeća.

Zasigurno se sjećate izvornog Countacha koji je svojim plakatima ukrašavao zidove brojnih soba te postao jedan od simbola 80-ih. Ime Countach dobio je po izrazu iznenađenja i čuđenja na pijemontskom dijalektu i izgovara se “Coon-tach”. Jedno je od rijetkih imena Lamborghinijevih modela koji nisu povezani s bikovima.

I novi Counatch obiluje oštrim kutovima i linijama te modernim super-sportskim dizajnom. Countach LPI 800-4 ponavlja karakteristične linije Countachovih pet modela tijekom gotovo 20 godina, kako Lamborghini naglašava, “koncentrirane u najčišću realizaciju kultnog automobilskog dizajna”.

Oštar nagib vjetrobranskog stakla dodatno naglašava ravne linije originalnog Countacha, uz moćnu, čistu liniju sprijeda prema straga. Aerodinamični usisnici zraka usječeni su sa strane i vrata, dok se karakteristične Periscopio linije koje prolaze kroz krov do stražnjeg dijela automobila, čine kao da lebde prema stražnjoj strani automobila.

LPI 800-4 ima četiri jake ispušne cijevi iz obitelji Countach, povezane u stražnji difuzor od ugljičnih vlakana. Pristup za vozača i suvozača je, naravno, preko zloglasnih vrata koja se podižu, prvi put predstavljenih na Countachu i koja su postala Lamborghinijev V12 potpis.

Lamborghinijev V12 motor od 6,5 litara, snage 780 KS, kombiniran je s 48-voltnim e-motorom montiranim izravno na mjenjač, ​​pružajući daljnjih 34 KS za trenutni odziv i povećane performanse. E-motor pokreće superkondenzator koji daje tri puta veću snagu u usporedbi s litij-ionskom baterijom iste težine.

Countach LPI 800-4 predstavljen je u The Quailu, u SAD-u, u boji Bianco Siderale, koja sadrži dašak biserno plave boje i podsjeća na Countach LP 400 S u vlasništvu Ferruccio Lamborghinija.

Unutrašnjost također uzima dizajnerske znakove iz originalnog Countacha. Koža ima geometrijske šavove na posebno dizajniranim sjedalima i nadzornoj ploči, s kvadratnim motivom koji upućuje na odvažni stil i optimizam dizajna i tehnologije iz 1970 -ih.

Tu je i 8,4 inča velik središnji zaslon osjetljiv na dodir koji upravlja kontrolama automobila, uključujući Connectivity i Apple CarPlay. Također uključuje jedinstveni gumb pod nazivom “Stile”, pritiskom na njega, čuti ćete filozofiju dizajna Countach.

Proizveden je u 112 primjeraka, a taj broj označava interni naziv projekta ‘LP 112’ koji se koristio tijekom razvoja izvornog Lamborghini Countacha.

Countach LPI 800-4 počet će se isporučivat početkom 2022. godine svojim privilegiranim vlasnicima.

