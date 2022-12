KOLIKO JE NEVERA DOSAD PRODANO? Poznata stranica otkrila detalje, a prvi vlasnik se već zna

Od najave do realizacije, Nevera je kao novi ponos Rimac Automobila ranije ove godine počela dolaziti do svojih prvih vlasnika, a električni automobil nastao u proizvodnji hrvatske tvrtke pritom je ostao ekskluzivan, s malim brojem primjeraka na ponudi za zainteresirane kupce.

Nevera će biti sveukupno 150, a britanska stranica Auto Express približila je kako stoje stvari s prodajom. Već se zna da je prvi kupac bio Nico Rosberg, njemački bivši vozač sa staza Formule 1 koji je 2016. bio i svjetski prvak u bolidu Mercedesa, koji je te godine uzeo i konstruktorski naslov. Sveukupno gledano, do sada je do kupaca već došao solidan broj primjeraka u najavljenoj proizvodnji.

“Prodano ih je 50-ak”, piše predstavljanje Nevere na Auto Expressu, gdje se približavaju i detalji ‘jurilice’ iza koje stoje Rimac Automobili. “Budućnost je već stigla”, stoji u opisu Nevere i njezinih mogućnosti na cesti.

“Apokaliptično je brza. No, još više od toga fascinira da je na mjestu i sve ostalo, kočnice, upravljanje, usmjeravanje, kontrola vozila i mogućnost da se lako vozi. Drugim riječima, to nije samo ludo brzi auto, već je i jako angažirajuć i zabavan za vožnju, što je vjerojatno i najveće otkriće od svega”, stoji u predstavljanju Nevere, s puno pohvala na njezin račun.

Među detaljima koje prikaz na Auto Expressu opisuje kao potencijalno slabije, tu je motor koji ne stvara buku, što za vozače može biti čudno dok su na cesti.

Posebna je i cijena, u britanskim funtama, 2,4 milijuna, što je u eurima 2,71 milijun za jedan primjerak Nevere. U kunama je riječ o 20,42 milijuna za ponos Rimac Automobila koji se probija na međunarodnom tržištu, po informaciji Auto Expressa, do sada s 50-ak prodanih primjeraka.

REVIEW: The Rimac Nevera is here to change the world of hypercars…>> https://t.co/5fbcWFVmvk pic.twitter.com/SdK0jKTyCB

