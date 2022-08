KOLEKCIONARI PRIPREMITE NOVCE: Prodaje se Ferrari F50, auto Mike Tysona

Mike Tyoson je u vrijeme najveće slave bio jedan od najbogatijih sportaša svijeta. Svoju raskoš volio je pokazati na razne načine od imanaj tigra u dvorištu do Ferrarija u garaži.

Baš tog Ferrarija odlučio je prodati. Riječ je od modelu F50, a tvornicu je napustio 13. veljače 1996. godine. Prodaje ga aukcijska kuća Gooding & Company koja tvrdi da je auto nekad bio u vlasniku slavnog boksača.

‘Završen je legendarnom Rosso Corsa nijansom i jedan je od samo 55 primjeraka koji su izvorno napravljeni za tržište SAD-a.’ napisali su iz kuće.

Auto je vrlo brzo došao do Tysona koji ga je prodao nakon 5 godina, a u zadnjih nekoliko godina mijenjao je vlasnike te je nedavno prošao veliki servis te je apsolutno spreman za vožnju.

