KAKO JE TO MOGUĆE? Vozio više od 300 km/h, ali će proći nekažnjeno: Policija zna za njegovo ludovanje, ali ne može mu ništa

Autor: Andrej Jelušić

Ukoliko se netko u Hrvatskoj odluči “ispuhati” i provozati brzinom većom od 300 km/h slijedi mu kazna od minimalno 15.000 kuna, a mogao bi koji noć prespavati i u policijskij postaji.

Ipak, izgleda da takvi vozači u Belgiji nemaju problema. Barem ako je suditi po posljednjem primjeru.

Naime, tijekom policijske provjere obavljene u listopadu 2020. na autocesti pokraj grada Bassenge u blizini Liègea, zabilježena je brzina od čak 306 km/h. Kao i na drugim autocestama u Belgiji, i na ovoj je dionici maksimalna ograničena na 120 km/h. No, vozač, koji je vozio 2,5 puta više od dopuštenog, neće platiti ništa.

Prebrz za radar

Razlog je taj što radar koji ga je snimio, NK7, može mjeriti samo brzinu do 300 km/h.

”Kako je radar odobren do 300 km/h, izmjerena brzina nije zakonski prihvatljiva”, objasnio je Michel Niezen, šef tvrtke Sirien, koja isporučuje radare.

Doista, u Belgiji je odobrenje radara regulirano kraljevskim dekretom od 12. listopada 2010., pišu tamošnji mediji.

Kraljevski dekret

Prema belgijskom zakonu postoje četiri vrste radara. Oni klase A koji mjere raspon brzine od 30 km/h do 150 km/h, one klase B za brzine od 30 km/h do 199 km/h, one klase C za mjerenje brzina od 30 km/h do 250 km/h i konačno one klase D koji mjere brzine od 30 km/h do 300 km/h.

Onaj koji je vozača uhvatio na djelu na D313 bio je radar klase D. Čak i da je pokazao brzinu nije mogao prijaviti vozača, budući da ovaj kraljevski dekret postavlja ograničenje na 300 km/h. Stoga radar nije programiran da bljeska preko te granice.









Vozač tako nije automatski kažnjen. No da stvar bude zanimljivija, policija mu i dalje nije mogla izreći novčanu kaznu ili oduzeti vozačku dozvole, jer bi ga za to morali identificirati. Međutim, radar nije snimio nijednu fotografiju njegovog automobila i policija stoga nema konkretnih podataka: ni o vozilu, ni o njegovoj marki, ni o registracijskoj pločici.

Kako prenose belgijksi mediji, vozač automobila je 18. listopada skinuo s trona brzinski rekord u Belgiji koji je do tada držao vozač koji je na N25 kod Nivellesa vozio 287 km/h.