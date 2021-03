IMA SE, MOŽE SE! Hrvati su ove godine već kupovali Lamborghini, Bentley i Teslu, a jedna luksuzna marka posebno ih privlači

Autor: Andrej Jelušić

Pandemijska 2020. godina nagrizla je svjetsko gospodarstvo, no bogati su to znatno manje osjetili. Štoviše, oni najbogatiji postali su još bogatiji, no ovo nije tekst o tome.

Slična je situacija i u Hrvatskoj. Možemo to vidjeti čak i kada pogledamo prodana vozila u prva dva mjeseca 2021. godine. Gospodarstvo se još nije oporavilo od krize uzrokovane pandemijom, ali su Hrvati već “kaparili” neke od najluksuznijih svjetskim marki.

Krenimo od početka. Prema podacima Promocije plus, u prva dva mjeseca ove godine prodano je 6.354 automobila, što je blagi pad u odnosu na prva dva mjeseca prošle godine kada ih je prodano 7.305. No valja imati na umu da je tada koronavirus tek došao u Hrvatsku te se malo tko nadao scenariju potpunog zatvaranja. Veliki pad uslijedio je nakon ožujka 2020. tako da možemo reći da se tržište blago oporavlja.

U siječnju i veljači ove godine prodano je najviše Volkswagena, zatim slijedi Škoda, pa Fiat, a pet najprodavanijih zatvaraju Dacia i Hyundai. Najprodavaniji modeli bili su Škoda Octavia, Fiat Panda, Volkswageni T-Cross i T-Roc te Dacia Duster. Automobili koje često viđamo na našim cestama.

Ipak, nas ovdje više zanimaju oni koji se “skrivaju” po našim garažama, a riječ je o luksuznim modelima.









Krenimo od “svetog trojstva”. Ove je godine u Hrvatskoj prodano 202 BMW-a. Slijedi Audi s 157 primjeraka dok je Mercedes prodao 151 vozilo. Ništa manje luksuzni Volvo prodao je 56 automobila.

Tu su i Land Rover s 22 prodana primjerka te Jaguar s pet prodanih vozila. Japanski Lexus trenutno je na jednom prodanom automobilu, kao i američka Tesla koja još nema službeni salon u Hrvatskoj nego tek “showroom” gdje možete naručiti vozilo.

Kada su u pitanju ekskluzivni modeli vidljivo je kako je Hrvatska “bogatija” za dva Bentleya i jednog Lamborghinija. Ipak, jedan luksuzni brand Hrvati očito posebno preferiraju. Riječ je o Porscheu koji je ove godine već prodao 36 automobila. Više nego primjerice jedna Honda ili Mitsubishi.









Što se tiče prošle godine dodajmo da su u Hrvatskoj prodana četiri Bentleya te po jedan Aston Martin, Lamborghini, Ferrari te Maserati. Nije loše za godinu u krizi.