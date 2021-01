HRVATSKE AUTOCESTE POSTAJU INTELIGENTNE: Kreće uvođenje novog sustava za upravljanje prometom

Autor: Hina/Andrej Jelušić

Hrvatske autoceste (HAC) testiraju novi sustav za upravljanje prometom na svim dionicama.

Novi sustav nadzora i upravljanja prometom na autocestama će se obavljati samo u noćnim satima i u fazama, kako bi to što manje utjecalo na protočnost prometa.

Riječ je o radovima na implementaciji novog sustava nadzora i upravljanja prometom te uvođenja tzv. Datex II protokola, u sklopu EU projekta Crocodile II Croatia, a aktivnostima na testiranju funkcionalnosti novog sustava počele su 14. siječnja, objašnjavaju iz HAC-a.

Projekt Crocodile2 pokrenut je s ciljem postizanja usklađenosti inteligentnih transportnih sustava (ITS) te uvođenja Datex II protokola, a projekt sufinancira EU.

Napominju da će se radovi na dionici autoceste A1, od čvora Skradin do čvora Ploče u smjeru Dubrovnika obavljati do 26. siječnja od 20 sati do 6 ujutro, a ako bude moguće razdoblje aktivnosti će skratiti tako da radovi krenu u 22 sata. O svakoj će dionici dnevni početak radova objavljivati putem HAK-ovog prometnog servisa, te pozivaju i korisnike autocesta da prate internetske stranice HAK-a i HAC-a.









Nakon navedenih dionica, te aktivnosti će nastaviti u istom režimu i na drugim dionicama autocesta.