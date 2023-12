Hrvatska ima zakon za mahnite trubače u autima, ali jedna stvar ostaje nejasna

Trubljenje na cesti neke vozače ili vozačice zna izbaciti iz takta, a kako u Hrvatskoj govori Zakon o sigurnosti prometa na cestama koji se bavi i tim pitanjem, nije sve dozvoljeno, a za prijestup prijeti kazna.

Međutim, tu je i jedna stvar koja ostaje nejasna, s obzirom na to da je zakonska odredba u ovom slučaju nedorečena.

U ovom slučaju, o trubljenju govori članak 76. Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Može doći do 30 eura kazne za vozača ili vozačicu u slučaju da “zvučne znakove upozorenja ne svede na nužnu mjeru”.

U ovom slučaju, međutim, nema dodatnog objašnjenja što bi to bila nužna mjera.

Kako je prenio Autoklub, zvučni znak za upozorenje treba upotrijebiti kada dođe do opasnosti na cesti, no kada toga nema, tu je odredba da se trubljenje svede na nužnu mjeru, ali bez detalja što bi to bilo nužno.

S obzirom na to, teško je reći i gdje je granica prekomjernog trubljenja.

U jednoj situaciji u kojoj se zbog trubljenja može dobiti kazna, tu je primjer koji dolazi iz SAD-a, a u njemu se protiv kazne bori 69-godišnja Susan Porter iz Kalifornije koja je trubila solidarizirajući se s prosvjednicima okupljenima ispred ureda jednog tamošnjeg političara.

Dobila je kaznu s objašnjenjem da je do nje došlo zbog protuzakonitog trubljenja, a svoju priču nastavila je boreći se žalbama, prvo na Okružnom sudu, što joj nije prošlo, nakon čega je krenula dalje. Ovih dana će o tome odlučivati Vrhovni sud.

U ovoj situaciji, žena se buni da joj se kaznom zbog trubljenja krši sloboda govora, pozivajući se na razlog zbog kojega je trubila, a pritom njezini odvjetnici spominju i da su Joe Biden i Donald Trump u borbi za predsjednički mandat u SAD-u 2020. godine poticali svoje pristalice na to da trube.

RT @velitesgear | Full Text Article: https://t.co/Qw2qaEJ2Sk | Author: @thewarzonewire Is Honking a First Amendment Right? One Woman Wants the Supreme Court to Decide

Getty.

Is horn-honking protected by the First Amendment? That’s what Californian Susan Porter is about to fi… pic.twitter.com/EPWdUOidpi

— Velit.es (@velitesgear) November 18, 2023