(FOTO) TO SMO ČEKALI! STIGAO JE NAJBRŽI: Audi predstavio svoju kompaktnu jurilicu, a ono što se nalazi ispod haube nikoga ne ostavlja ravnodušnim

Autor: Andrej Jelušić

Čekali smo ga godinu dana i dočekali. Audi je predstavio novi model RS3, a ljubitelje automobila će razveseliti vijest da ponovo dolazi s petcilindičnim motorom koji sada razvija 400 KS.

Osamdesetih je Audi u svoj Coupe ugradio redni petcilindrični motor s turbopunjačem i pogon na sva četiri kotača. S njime je legendarni Quattro postao sinonim za visoke performanse. Gotovo 40 godina kasnije je iskorištena ista osnovna formula, a rezultat je Audi RS3.

Novi RS3 će biti dostupan kao Audi RS3 Sportback s pet vrata i kao Audi RS3 Sedan s četiri vrata.

Za one koji žele više

Sprijeda dominira prednja maska sa sjajnim crnim okvirom, a u samim kutevima branika su ventilacijski otvori za dodatno hlađenje. Svi otvori su dobili saćastu mrežu, a tu su i LED svjetla s motivom ciljne zastavice koja se pojavljuje kada vozač prilazi ili se udaljava od automobila ispisujući oznaku RS3. Tijekom vožnje, ciljna zastava svijetli s obje strane.

Stražnji branik također sadrži saćastu mrežu na ventilacijskim otvorima. U slučaju sedana, straga se nalazi spojler na poklopcu prtljažnika, dok hatchback ima krovni spojler.

Stražnja LED svjetla imaju vlastitu animaciju pri otključavanju i zaključavanju automobila, a “stražnjicu” krase i dvije ispušne cijevi s obje strane crnog difuzora. Novi RS 3 može se naručiti u dvije ekskluzivne RS boje -: Kyalami zelena i Kemora siva.

Oni koji žele još više sportskih detalja mogu odabrati Alu-Optic paket koji donosi mat srebrene detalje za prednji odbojnik, stražnji difuzor, branike i pragove. Također, dostupan je i karbonski paket.

Simfonija na kotačima

Ispred vozača se nalazi standardni 12,3-inčni Audi Virtual Cockpit koji nudi sve informacije o vožnji, ali i više od toga. Glavni je ekran veličine 10,1-inčna, a tu su i head-up display, karbonski detalji, sjedala s crvenim, crnim ili zelenim koncem.









Pravi trkaći osjećaj dodatno pojačavaju instrument ploča s ugljičnim vlaknima i RS sportska sjedala s antracitnim šavovima.

Kao što smo rekli, ispod haube se nalazi poznati Audijev 2,5-litarski petcilindrični motor s turbopunjačem koji razvija 400 KS i 500 Nm okretnog momenta, s pogonom na sva četiri kotača, dok je prijenos putem sedam-stupanjskog automatskog mjenjača. Popularni 2.5 TFSI osvojio je nagradu “Međunarodni motor godine” devet puta zaredom.

Pretpostavljamo da je zvuk koji proizvodi petcilindrični motor prava simfonija.

RS3 od 0 do 100 km/h ubrzava za samo 3,8 sekundi, a iz Audija tvrde da je to najbolje ubrzanje u klasi. Maksimalna brzina iznosi 250 km/h, odnosno 280 km/h s dodatnim Perfomance paketom. Odabirom keramičkih prednjih kočnica RS3 će moći ubrzati do 290 km/h, što znači da je u tom slučaju najbrži u klasi.









Stvoren za drift

Vozaču je na raspolaganju i poseban način vožnje pod nazivom RS Torque Rear koji šalje više snage na stražnje kotače te time omogućuje drift. S druge strane, novi RS Performance način rada ravnomjernije balansira raspodjelu snage.

Audi RS3 je dobio standardni sportski ovjes, a dostupan je i adaptivni s aktivnim amortizerima koji se kontinuirano prilagođavaju uvjetima na cesti i odabranom načinu vožnje.

Audi RS3 će se moći naručiti u Europi od sredine srpnja ,a cijena osnovnog modela iznosi 60.000 eura za kompakt, odnosno 62.000 eura za sedan.