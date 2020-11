(FOTO) Što to sprema Porsche? Karavan, i na struju? Da, i to je moguće

Panamera uskoro neće biti jedini Porscheov model koji se nudi i u praktičnijem karoserijskom izdanju Sport Turismo, jer Nijemci privode kraju testiranje elektropokretanog modela Taycan Sport Turismo.

Podsjetimo, ovaj je model kao koncept premijerno predstavljen na Sajmu automobila u Ženevi 2018. godine.

Sudeći po izgledu testnog prototipa, u Porscheu su u međuvremenu odustali od crossover filozofije koju je sa sobom donio konceptni model Mission E Cross Turismo, jer je Taycan Sport Turismo znatno bliži tlu i na karoseriji nema karakteristične obloge koje su već godinama zaštitni znak crossover/SUV modela.

Taycan Sport Turismo će sa sobom donijeti duži krov (koji će osigurati više prostora za putnike na zadnjim sjedalima), ali i peta vrata koja će olakšati pristup prtljažniku. Na vrhu ponude trebala bi biti verzija Turbo S s elektromotorima koji proizvode nešto više od 760 konjskih snaga i 1.050 Nm okretnog momenta.

Za one koji misle da je ovaj Porsche na struju svetogrđe podsjetimo kako ove brojke “obični” Taycan od 0 do 100 km/h “ispaljuju” za 2,8 sekundi. Najveća brzina iznosi 260 km/h, a kapacitet baterija dovoljan je za prelazak do 463 kilometra.