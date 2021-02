(FOTO) NOVI LAV RIČE JOŠ GLASNIJE: Najstarija marka automobila na svijetu predstavila novi logo

Autor: Andrej Jelušić

Najstarija još uvijek aktivna marka automobila na svijetu, francuski div Peugeot, predstavio je svoj novi logotip koji ispisuje novu stranicu svoje povijesti.

Od 1850. godine do danas Peugeot je promijenio deset logotipa, a svi su sadržavali simbol lava. Ovaj je tjedan predstavljena još profinjenija, kvalitetnija i elegantnija jedanaesta verzija koju je osmislio PEUGEOT Design Lab, studio za globalni dizajn marke Peugeot.

Stari je logotip uveden 2010. godine, a sada dobiva novo ruho kako bi se obilježio uspon marke u višu klasu. Nakon što je u potpunosti redizajnirao svoja vozila tijekom posljednjih 10 godina, Peugeot sad redizajnira i svoj logotip kako bi bio u skladu s proizvodima.

Početak 2021. godine obilježen je puštanjem u prodaju game koja će se predstaviti novim vozilom Peugeot 308, novom internetskom stranicom i osnivanjem grupe STELLANTIS.

Peugeot je prošao kroz sve revolucije: industrijsku, tehnološku, političku, društvenu, digitalnu i sada ekološku. Energetska tranzicija i mobilnost bez emisija središnji su elementi njegove strategije za održivu budućnost.









Riječ je o marki koja je moćna i instinktivna, baš poput lava u njezinom logotipu. Već 10 godina Peugeot ulaže i ulazi u višu klasu. A ovo su rezultati tog rada: nagrada “International Van of the Year” za najbolji furgon na međunarodnoj razini za vozilo Peugeot e-Expert 2021. godine i vozilo Partner 2019. godine te tri nagrade “Car Of The Year” za vozilo godine (308 nagrađen 2014., 3008 nagrađen 2017. i 208 nagrađen 2020.). Naposljetku, tu je gama električnih vozila, kako osobnih tako i gospodarskih.

Kako su objasnili iz ovog francuskog diva novi logotip utjelovljuje ono što je “Peugeot stvorio jučer, ono što Peugeot stvara danas, ali i ono što će Peugeot stvoriti sutra”. Logotip je osmišljen da odolijeva vremenu. Sinonim je za prestiž, samopouzdanje, dugovječnost i nasljeđe, a zahvaljujući znaku i svom novom vizualnom identitetu Peugeot povezuje povijest i hipermodernost.

Tu je i nova internet stranica koja je jednostavna, učinkovita, intuitivna, pruža bogato vizualno iskustvo, dinamična je i “orijentirana na poslovanje”. U skladu s vremenom, ona omogućuje da putem interneta obavite sve ono što biste inače radili na prodajnom mjestu: otkrivanje ponude vozila, konfiguracija, prodaja, ugovaranje usluga, financiranje, otkup itd.









Cilj je Peugeota ponuditi svojim sadašnjim i budućim kupcima marku koja odgovara njihovim zahtjevima jer kako tvrde “marka Peugeot je bezvremenska, ona se neprestano mijenja i razvija”.