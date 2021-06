(FOTO) LAMBORGHINI, FERRARI, PORSCHE I OSTALE LJEPOTICE OKUPIRALI HRVATSKE CESTE: Karavana luksuza kakva se ne viđa često krenula prema Jadranu

Autor: Andrej Jelušić

Sada već tradicionalni događaj Pink Wing ovog je ljeta ponovno na karti hrvatskog luksuznog turizma.

Riječ je o projektu koji okuplja skupe i ekskluzivne automobile na putu do jadranske obale, a ove se godine održava od 9. do 13. lipnja. Sudionici će obići lokacije od Zagreba preko Žeravice, Like pa sve do Opatije.

Karavana luksuznih i skupocjenih automobila je tako startala jučer u središtu Zagreba pokraj Meštrovićeva paviljona te krenula na putovanje puno neobičnih lokacija i gastronomskih užitaka.

Svijet bogatih

Pink Wing prvi se put održao 2016. te je zainteresirao javnost, kao i ljude iz poslovnog svijeta, na uključivanje. Stvoren s idejom obogaćivanja luksuzne turističke ponude i poslovnog spajanja, uključio je vodeće hrvatske i strane kompanije u projekt.

Uz vlasnike vodećih kompanija i visokopozicioniranih ključnih ljudi u korporacijama, prisutne su bile i razne tvrtke iz premium segmenta.

Ovaj uspješan projekt podržali su i Ministarstvo turizma, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije te Hrvatska turistička zajednica, a gradovima i turističkim zajednicama gradova, kao i gradonačelnicima mjesta u kojima se Pink Wing održava.

Luksuz na kotačima

Koncept projekta Pink Wing i ideja kojom se organizatori vode jest da sudionike jedinstvene karavane u neobaveznom vikend druženju povedu na neobično putovanje i lokacije. Na posebnim i neuobičajenim lokacijama uživa se u gastronomskim delicijama svakog podneblja, uz autohtonu kuhinju, te se kroz druženje sudionika stvaraju poslovni kontakti i prilike.

Tijekom zajedničkog putovanja, uz promociju turističkih destinacija i zaštićenih spomenika UNESCO-om, sudionici mogu uživati u najbolje organiziranom putovanju i provodu dosad zabilježenom na ovim prostorima.









Naravno, sve je organizirano uz pratnju specijalnih službenih policijskih vozila, posebnu regulaciju prometa, prolaska i ulaska u gradove i lokacije.

Tako smo ujedno i ove godine imali prilike vidjeti ljepotice poput Lamborghini Aventadora, Porschea 911 Carrera, Ferrarija 812 Superfast, Audija R8 i ostalih.