(FOTO) Je li ovo najskuplji kiosk na svijetu? Gradić u Francuskoj dobio zanimljivu dekoraciju

Francuski Molsheim mali je gradić široj javnosti poznat kao dom Bugattija ove je godine postao bogatiji za još jednu izuzetno vrijednu božićnu dekoraciju.

Novi “ukras” u centru Molsheima je Bugatti La Voiture Noire koji se nalazi u staklenom “kiosku”, a vjerojatno se radi o istom izložbenom primjerku koji je predstavljen na Sajmu automobila u Ženevi 2019. godine.

Tehnički, ovo je električni automobil jer nema poznati 8,0-litarski W16 motor. On je zamijenjen električnim motorima kako bi se automobil mogao kretati polako na kratkim relacijama.

Sva stakla na automobilu su zatamnjena jer Bugatti vjerojatno želi sakriti nedovršenu unutrašnjost što je čest slučaj s izložbenim automobilima i konceptima.

Kada je Bugatti predstavio La Voiture Noire baziran na Chironu priopćeno je da će proći potrebne dvije i pol godine do finalne verzije. To znači da će misteriozni kupac koji je platio 11 miliona eura čekati na isporuku do kraja 2021. godine.

Ovo nije prvi put da Bugatti izlaže jedan svoj automobil tokom sezone praznika, jer je to učinio i 2018. godine na božićnom sajmu u Strasbourgu gdje se pojavio bijeli Chiron, a potom i 2019. godine kada je aerodrom Entzheim krasio Centodieci.