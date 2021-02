(FOTO) BMW-i, MERCEDESI, PA I TRAKTORI: Otkrivamo što voze članovi Vlade, rekorder među njima posjeduje čak četiri vozila!

Autor: Andrej Jelušić

Premijera Vlade RH Andreja Plenkovića, kao i njegove, ministre najčešće možemo vidjeti u službenim automobilima u kojima ih voze službeni vozači.

Nemili događaj iz listopada prošle godine kada se dogodio napada na Markovu trgu primorao je na reakciju sigurnosne službe te su premijer Plenković i predsjednik Zoran Milanović svoje službene Audije A6 zamijenili blinidiranim Mercedesima S klase o kojima smo ranije pisali.

Ministre i dalje možemo vidjeti kako na posao dolaze s Audijima A6, no ovdje nije riječ o tome trebaju li ministri novije, bolje ili lošije službene automobile jer to je tema koja je itekako “prožvakana” u javnosti. Nas više zanima ono što ste se zasigurno i sami nekad pitali, a to je što voze ministri privatno. Iako će većina pomisliti da svi voze neke bijesne luksuzne limuzine, stvarnost je malo drugačija. Naši ministri su dosta skromniji, barem tako kažu njihove imovinske kartice koje smo pretresli. Valja napomenuti kako je vrijednost vozila ona koju su ministri upisali u svoje kartice, a slike su ilustrativnog karaktera.

Počnimo od šefa vlade. Premijer je više puta i u javnosti istaknuo da je vlasnik Volkswagen Passata iz 2011. godine kojeg je procijenio na 85.000 kuna što je i realno. Kako je naveo, kupljen je od primanja iz nesamostalnog rada.

Premijer nije jedini koji voli ovu njemačku limuzinu. Ako išta možemo zaključiti iz voznog parka vladajućih to je da ministri vole Passata. Tako je i sam potpredsjednik Vlade Tomo Medved vlasnik jednog. Passat ministra branitelja dosta je stariji od njegova šefa, odnosno riječ je o modelu iz 2003. godine kojeg je procijenio na 35.000 kuna, no upitno je bi li toliko mogao dobiti za njega na tržištu.









Lice koje smo u zadnjih godinu dana često gledali na televiziji svakako je ministar unutarnjih poslova koji je ujedno i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite, Davora Božinovića, koji u u privatno vrijeme vozi Peugeot 308 iz 2008. godine koji vrijedi 25.000 kuna. Uz Peugeota ministar posjeduje i skuter Piaggio iz 2009. godine kojeg procjenjuje na 3.000 kuna. Njegova supruga pak vozi BMW 5 iz 2008. godine u vrijednosti 90.000 kuna koji je kupljen na kredit.

Ministar financija Zdravko Marić živi kako i propovijeda – štedljivo. Automobil ne posjeduje jer mu je službeni vjerojatno dostatan. Ipak, treba istaknuti da je u mandatu prije imao upisan Audi A6 2,0 TDI iz 2015. godine koji je bio vrijedan 350.000 kuna. Kako stoji u imovinskoj kartici automobil je nabavljen putem leasniga, a je li ministar radi uštede prestao plaćati leasing ili je u pitanju nešto drugo nije nam poznato.

Još jedan potpredsjednik Vlade, Boris Milošević, u privatno vrijeme vozi Renault Megane iz 2010. godine koji vrijedi 45.000 kuna, a koji je kupio od osobnih prihoda.









Nova ministrica u vladi zadužena za europske fondove i regionalni razvoj Nataša Tramišak poput Marića ne posjeduje automobil. Godine 2016. je prema imovinskoj kartici vozila Seat Leon iz 2009. godine kojeg je procijenila na tek 5.200 kuna. Pitamo se u kavom li je stanju automobil bio?

Još jedna ministrica u vladi Nikolina Brnjac koja je zadužena za turizam također nema vlastiti automobil. No, zato njen suprug posjeduje brod vrijedan 260.000 kuna imena Leader 805.

Ipak, nisu svi ministri tako skromni. Primjerice, diplomat i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman se zasigurno više veseli vožnji u privatnom automobilu jer riječ je o BMW-u X5 3,0d iz 2016. godine koji vrijedi 380.000 kuna što ga čini ministrom s najskupljom “pilom”. Njegova supruga također vozi BMW i to 430 xD iz 2017. godine kojeg cijeni na 280.000 kuna. Kako je navedeno u imovinskoj kartici oba automobila kupljenja su iz osobnih primitaka.

Iznenađujuće, najbogatiji ministar koji se brine o prosvjeti, Radovan Fuchs, ne posjeduje automobil. No, tu je velika zbirka umjetnina kojoj, za razliku od auta cijena samo raste.









Automobil ne posjeduje popularni tć, odnosno ministar gospodarstva Tomislav Ćorić. Za privatne potrebe vjerojatno se posluži supruginim BMW-om X1 iz 2012. godine koji vrijedi 120.000 kuna, a kupljen je uz pomoć kredita. Ćorić je očito više morski tip jer posjeduje pola broda vrijednog 115.000, a radi se o pasari s kabinom.

Uz Ćorića, u vladi je još jedan ljubitelj mora, što i ne čudi s obzirom da je s Hvara. Radi se ministru zdravstva Viliju Berošu koji je također suvlasnik glisera iz 2002. godine vrijednog 58.000 kuna imena Fiart 23. Beroš uz gliser posjeduje i automobil Jeep iz 2008. godine, no nije napisao koji model. Samo znamo da mu je trenutna vrijednost oko 100.000 kuna, a kupljen je putem kredita. Njegova supruga vlasnica je Audija A3 iz 2011. godine vrijednog 66.000 kuna.

Kada smo kod “moreplovaca” spomenimo i ministra uprave Ivana Malenicu koji posjeduje čamac pasaru iz 2008. godine vrijednu 25.000 kuna. U privatno vrijeme Malenica vozi VW Passat iz 2018. godine kojeg procjenjuje na 165.000 kuna, a kupljen je uz pomoć kredita. Njegova supruga je također vjerna VW grupi i vozi Polo iz 2010. godine koji danas vrijedi 40.000 kuna.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, pak, ne posjeduje automobil. Iz njene stare imovinske kartice da se iščitati kako je do 2018. godine posjedovala Renault Clio iz 2002. godine kojeg je cijenila na 15.000 kuna i platila ga osobnim prihodima.

Ni ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović ne posjeduje vlastiti automobil nego je u privatno vrijeme primoran od supruge posuditi VW Passat iz 2016. godine koji vrijedi 120.000 kuna, a kupljen je osobnim primanjima.

Ministar obrane Mario Banožić očito je ljubitelj offroad vožnje jer privatno vozi Nissan Terrano 2,7 TD Wagon iz 2003. godine koji vrijedi 53.000 kuna. Pomalo ambiciozna cijena no pretpostavljamo da je ministar pazio i mazio. No to nije jedini automobil u njegovu vlasništvu jer posjeduje i VW Passat 2,0 TDI Highline iz 2016. godine kojeg cijeni 145.000 kuna, a kupio ga je od prodaje imovine. Moramo pohvaliti ministra koji je u imovinsku karticu unio puno ime oba automobila za razliku od drugih koji se oko toga nisu previše potrudili.

I dok ostali ministri preferiraju automobile i brodove ima i onih odvažnijih koji više vole motocikle, doduše skutere, ako ćemo iskreno. Tako ministar prometa Oleg Butković i veza privatno koristi Vespu Piaggio GTS 300 iz 2009. godine koja vrijedi 15.000 kuna. Vožnju skuterom očito voli i njegova supruga koja je vlasnica Piaggia NRG Power 50 iz 2017. godine koji košta 12.000 kuna. Ministar Butković je imao i automobil Fiat Bravo iz 2007. godine koji je vrijedio 60.000 kuna, no sudeći prema imovinskoj kartici riješio ga se prošle godine. Moramo priznati da nam sama slika ministra na vespi izvlači osmijeh na lice.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek drži se klasike. Tako u privatno vrijeme vozi VW Polo iz 2006 godine koji vrijedi 34.000 kuna.

I na kraju dolazimo do ministra s najvećim voznim parkom. Kakva bi ti vlada bila bez ministra koji vozi Mercedes, i – traktor. Ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine, Darko Horvat, posjeduje čak četiri vozila od kojih je najvrijedniji Mercedes C 220d iz 2015. godine koji košta 200.000 kuna, a kupljen je putem leasinga. U njegovoj “garaži” nalazi se i Peugeot 308 iz 2016. godine koji vrijedi 75,000 kuna, ali i Volvo (ne piše koji model) iz 2013. u vrijednosti od 65.000 kuna, a koji je ministar naslijedio. Uza sve tu je i traktor, i to IMT tip 539 iz 1985. godine kojeg ministar cijeni na 25.000 kuna.