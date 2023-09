(FOTO) Aktivisti izazvali bijes na otvaranju popularnog auto sajma, a onda imali objašnjenje

U Muenchenu do kraja tjedna traje IAA Mobility Show, popularni auto sajam u Muenchenu, a prije otvaranja, posebnu scenu izazvali su aktivisti Greenpeacea buneći se protiv zagađivanja okoliša.

Pozirali su za fotografiji na kojoj se vide potopljeni dijelovi automobila ispred mjesta održavanja sajma, upozoravajući na opasni način rada velikih automobilskih tvrtki, kako su objasnili.

Aktivisti Greenpeacea žele druge opcije, poput više oslanjanja na javni prijevoz, kako su ovog tjedna prije početka sajma objavili na Twitteru, danas X-u.

BREAKING: Greenpeace activists protest against international auto show #IAA23 in Munich, Germany. They demand an end to the climate-damaging business model of car manufacturers.#Mobility4All means more climate friendly and inclusive options such as public transport! pic.twitter.com/C5OISwIy1m

— Greenpeace e.V. (@greenpeace_de) September 4, 2023