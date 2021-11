FORD ILI VOLKSWAGEN? IPAK FORD! Amerikanci predstavili novi model dizajniran za Europu, a tvrde da je idealan i za prijevoz drva

Autor: Andrej Jelušić

Ako ste mislili da ste nešto krivo vidjeli – niste. Ford je udružio snage s Volkswagenom, a rezultat te suradnje je, kako ga nazivaju, multiaktivno vozilo Tourneo Connect koje dolazi s iste platforme kao i VW Caddy.

Iz Forda tvrde kako novi Tourneo nudi idealno rješenje za užurbani životni stil pomoću udobne i vrlo fleksibilne unutrašnjosti, punim kapacitetom do sedam sjedala i izborom između dvije duljine za sve potrebe. To ga čini savršeno prikladnim za sve, od prijevoza opreme za kampiranje i sportske opreme do praktičnog prijevoza stvari za male tvrtke.

Tourneo Connect također predstavlja sustav pogona na sve kotače i novu opciju automatskog mjenjača za modele s benzinskim pogonom, koji su dio proširene palete novih benzinskih i dizelskih pogonskih sklopova.

Pogodan i za prijevoz drva

Novi Tourneo Connect za veću praktičnost i udobnost nudi mogućnost sedam sjedala. Kada se ne koriste, drugi i treći red sjedala mogu se preklopiti, spustiti ili ukloniti kako bi se stvorio prostrani utovarni prostor za radnu ili sportsku opremu. Suvozačevo sjedalo se preklapa kako bi se omogućilo siguran prijevoz predmeta do 3 metra, poput kajaka, namještaja ili drva.

Nova unutrašnjost podiže udobnost u kabini bez ugrožavanja praktičnosti. Velika klizna bočna vrata na svakoj strani vozila pomažu djeci i starijim putnicima da ulazak i izlazak. Dostupni su i panoramski stakleni krov i dvozonska kontrola klime koji pomažu da kabina bude prozračnija i udobnija na dugim putovanjima. Kupci Trend, Titanium i Active opreme također mogu odabrati ergonomska sjedala s produženim osloncima za noge.

Svi modeli Tourneo Connect imaju na armaturnoj ploči veliki zaslon osjetljiv na dodir koji stavlja ključne sustave vozila na dohvat ruke vozaču. Zaslon od 8,25 inča dolazi kao standard, a kupci po želji mogu odrediti zaslon od 10 inča na svim serijama. Kupci također mogu odabrati digitalni ekran koji se nalazi ispred vozača veličine 10,25-inča.

Benzin i dizel u ponudi

Tourneo Connect nudi 19 tehnologija pomoći vozaču kako bi putovanja bila udobnija, manje zahtjevna i sigurnija. Parking paket dodaje aktivnu pomoć pri parkiranju s pomoći za izlazak iz parkirnog mjesta. Paket za pomoć pri vuči uključuje novi Pro Trailer Backup Assist koji pomaže pri vožnji unatrag s prikolicom.

Ponuda četverocilindričnih motora s turbopunjačem uključuje 1,5-litreni EcoBoost benzinski motor sa 114 KS i 220 Nm okretnog momenta i dva EcoBlue dizelaša koji pružaju 122 KS i 320 Nm okretnog momenta ili 102 KS i 280 Nm. Oba dizel motora imaju inovativni sustav “dvostrukog doziranja” koji ubrizgava AdBlue te tako smanjuje potrošnju.









Svi modeli standardno imaju glatki ručni mjenjač sa šest stupnjeva prijenosa, a kao dodatna opcija dolazi i automatski mjenjač PowerShift sa sedam stupnjeva prijenosa i dvostrukom spojkom.

Kupci sada prvi put mogu iskoristiti pogon na sve kotače na Tourneo Connectu. Sustav automatski raspoređuje okretni moment između kotača ovisno o uvjetima vožnje i površinama, pomažući vozačima da održe ritam vožnje u zahtjevnijim uvjetima.

Novi Ford Tourneo Connect stiže u Hrvatsku krajem ove godine kada će biti poznate i cijene modela.