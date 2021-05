Fiat najavljuje SUV niže klase na bazi Peugeota 2008

Autor: Auto Doktor

Talijanski SUV B-segmenta, još uvijek neimenovani Fiat, stvara se na koncernskoj platformi i Common Modular Platform (CMP) i bit će tehnološki blizanac modela Peugeot 2008, DS 3 Crossback, Opel Crossland X, Citroën C3 Aircross…

Zanimljivo dizajnirani SUV dugačak 429, širok 179 i visok 154 centimetra, proizvodit će se samo u verziji s prednjim pogonom. Zasad ime nije navedeno, ali se spominju nazivi Tuo, Domo i Pulse. U osnovnoj će se verziji pokretati 3-cilindarskim turbobenzincem 1.0 Firefly snage 125 KS i okretnog momenta 200 Nm.

U Fiatu naglašavaju da će platforma biti by Fiat i oznake MLA no bit će to izvedenice koncernske CMP. Zanimljiva će opcija biti osnovni benzinac 1.3 snage 109 KS, prilagođen za napajanje na plin (LPG). Kombinirat će se s kontinuiranim automatskim mjenjačem CVT.

Pozitivno bi iznenađenje mogle bi biti turbodizelske verzije 1.3 Multijet s 95 KS i 1.6 Multijet sa 120 KS. Novi Fiat SUV će se proizvoditi u Turskoj (Bursa) i Brazilu, a prezentacija je predviđena za rujan 2021.