FERRARI NAJAVLJUJE VELIKI ZAOKRET? Na tržište neće izbaciti samo jedan, već čak tri SUV modela

Ferrari je možda i najpoznatiji proizvođač klasičnih sportskih automobila čiji su modeli gotovo pa umjetničko djelo.

Talijanska je marka stoga dugo odolijevala trendu SUV modela, no čini se da će se to vrlo brzo promijeniti. I to drastično, kako prenosi britanski CAR magazin.

Prema posljednjim neslužbenim izvorima, uz razvoj SUV modela Purosangue, koji će biti prvi takav auto iz Maranella i koji bi na tržište trebao stići 2022. godine, izvjesno je da će ga slijediti još dva dodatna SUV-a.

Ovi modeli nose interne oznake kao projekti F244 i F245 i navodno će koristiti istu platformu kao i Purosangue.

Ferrari je već potvrdio da će se njihov prvi SUV nuditi s hibridnim pogonskim sistemom, ali vjeruje se da će sljedeća dva modela u potpunosti izgubiti motor s unutrašnjim sagorijevanjem.

Dodatni detalji o dva električna modela u ovom su trenutku ograničeni, ali očito će biti potrebno dugo čekati prije nego što se ova dva modela pojave na tržištu. Očekuje se da će spomenuti F244 izaći tijekom 2024. godine, dok će F245 stići dvije godine kasnije.

Puno toga bi se moglo promijeniti u narednim godinama, ali ni vrhunska sportska marka poput Ferrarija ne može ostati imuna na strože propise o emisijama štetnih plinova, tako da je elektrifikacija sigurno na dnevnom redu i za ovu marku. S obzirom na to da je potražnja za SUV-ovima veća nego ikada, jasno je da postoji veliki dio neiskorištenog tržišta od kojeg bi legendarna talijanska marka mogla imati koristi kako bi upotpunila svoju ponudu sportskih automobila.

Također pojavila su se i nagađanja za Purosangue. Vjeruje se da će najsnažnija verzija imati V12 motor s oko 800 konjskih snaga. Dostupan bi trebao biti i hibridni 4,0-litarski V8 s ukupnih 700 KS. Iz Ferrarija najavljuju da će to biti udoban četverosjed s ovjesom podesivim po visini.

Zanimljivo je da se spominje kako bi se zadnja vrata Purosanguea trebala otvarati u suprotnom smjeru od prednjih, te da ne bi trebao imati ni B nosač krova, s tim da to još uvijek nije potvrđeno.

Dok Ferrari priprema Purosangue, lista proizvođača egzotičnih sportskih automobila koji nemaju SUV u ponudi postaje sve kraća. Osim McLarena, druge marke koje namjerno ignoriraju izuzetno popularni stil karoserije su Bugatti i Koenigsegg, dok bi Pagani mogao napraviti SUV i limuzinu nakon 2025. godine.

Ne treba to čuditi, ako uzmemo u obzir da su najprodavaniji modeli Porchea i Lamborghinija SUV modeli, točnije Cayenne i Urus. Pa zašto i Ferrari ne bi uzeo dio kolača?