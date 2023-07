Evo što treba napraviti ako cesta pukne od vrućine: Tamo je inače svježije

Opasno je voziti ako vam zakaže auto ili pukne guma, ali ponekad pukne i cesta, i to neovisno o gustoći prometa koji se odvija.

Takav primjer zabilježilo je lokalni odjel za prometnu infrastrukturu u američkoj saveznoj državi Minnesoti, na sjeveru SAD-a, s upozorenjem da se to dogodilo zbog velike vrućine.

Cesta se na nekoliko mjesta udubila ili čak i pukla, a odjel za prometnu infrastrukturu je zbog toga poslao upozorenje svima koji voze i zamolio za dojave ako se dogodi neko novo pucanje.

Hot weather = possible pavement buckles 🌡️ With temperatures rising this week, keep an eye out—if you spot a pavement buckle, slow down, change lanes carefully, and call 911 to report it. Pavement buckles are emergencies and we fix them ASAP. Learn more: https://t.co/h12tR6UvaX pic.twitter.com/JY3jRfP4oc

