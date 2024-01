Europa će teško ostvariti cilj za spašavanje planeta, niti novac za električne aute ne pomaže

Borba protiv zagađenja koje ugrožava budućnost našeg planeta se odvija i s postavljenim ciljem za smanjenje emisije CO2 iz automobila, sa zacrtanim planom Europske unije da se neto emisija stakleničkih plinova do 2030. godine smanji za najmanje 55 posto u usporedbi s razinom iz 1990. godine, odnosu na razinu iz 1990., no taj cilj će za EU biti teško dostižan, kako govore novi podaci.

Upozoravajuće djeluje podatak do kojeg su došli revizori Europske unije, a riječ je o izostanku smanjenja emisije CO2 unatrag 10 godina. Stanje je tu isto kao što je bilo i desetljeće unatrag, nema smanjenja razine ispuštanja opasnih plinova iz automobila, kako su objavili revizori, a to itekako ugrožava postavljeni cilj.

U prvom planu je pritom što nema željene ekspanzije električnih automobila na europskim cestama, iako se tu provode i posebne mjere, poput one koja je ovih dana objavljena u Hrvatskoj s najavljenim poticajima od 15 milijuna eura za građane i sufinanciranje njihove nabave energetski učinkovitih vozila.

