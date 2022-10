ELEKTRIČNI AUTI ‘OSVAJAJU’ HRVATSKU: Jedan problem odskače, rješenje se još čeka…

Autor: Dnevno.hr/ I.L

S njihovom sve većom popularnošću u svijetu, električni automobili probijaju se i u Hrvatskoj, a kako pokazuje analiza Auto kluba, situacija s njihovim naletom na hrvatskom tržištu za sada ne treba zabrinjavati što se tiče potrošnje. Svi električni auti u Hrvatskoj godišnje potroše svega 6,6 GWh struje, što je kap u moru u odnosu na 19.000 GWh koliko godišnje HEP u ubaci u sustav. A do 2030. proizvodnja struje trebali bi porasti za dva puta.

Vlasnici električnih auta mjesecima su mogli bezbrižno promatrati vrtoglav rast cijena benzina i dizela na benzinskim postajama započet još krajem 2021.

Ipak, veselje kratko traje pa od samo riječi redukcija vozači električnih automobila imaju noćne more. I dalje su u dobrom položaju, a odlukom EU na apsolutni prelazak na električni auto znači i povećanje broja punionica, kako je približio Auto klub.





Dovoljni kapaciteti

Ako to bude slučaj, možemo očekivati da će u hrvatskom voznom parku uskoro biti i desetak tisuća električnih auta, što nas dovodi do približno 22.000 MWh, odnosno 22 GWh električne energije godišnje potrebne za njihovo napajanje. I to bi HEP trebao moći pokriti bez problema, s obzirom na to da je trenutna godišnja potrošnja električne energije otprilike na razini 18.000 GWh. Ostaje, dakle, ‘višak’ od otprilike 1.000 GWh, što bi – u teoriji – već sada bilo dovoljno za napajanje više od 450.000 električnih auta, približava analiza Auto kluba.

Električni auti, naime, u prosjeku troše oko 20 kWh na 100 kilometara. Pomnožimo li to sa 11.016 km, koliko u prosjeku godišnje prevaljuju osobni automobili u Hrvatskoj, dolazimo do godišnje potrošnje od oko 2.200 kWh, odnosno 2,2 MWh po automobilu.

Želimo li da su nam elektro-turisti budu zadovoljni, morat ćemo povećati broj brzih punjača na autocestama, što je problem koji odskače u ovoj priči.

Ono što se kod nas smatra brzim punjenjem uglavnom ima snagu od 50 kW, a noviji modeli električnih vozila trpe snagu punjenja od 200, 300, pa i više kW, kako bi u što kraćem roku mogli dopuniti bateriju za veći doseg.