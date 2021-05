ELEKTRIČNA EVOLUCIJA, A NE REVOLUCIJA: Ekonorme Euro 7 produljuju život benzincima i dizelašima do 2035.

Autor: Željko Marušić

Ovo sigurno niste znali: krava tijekom dana u atmosferu ispusti štetnih plinova (ugljičnog dioksida i metana), koliko i trideset automobila u prosječnoj dnevnoj kilometraži, a samo jedan regionalni zrakoplov tipa Airbus A320 ili Boeing 737 ne letu među standardnim europskim destinacijama u atmosferu izbaci koliko svi automobili prosječnog grada tijekom cijelog dana.

Njemački autoklub ADAC, jedan od najvećih i najorganiziranijih na svijetu, prije tri je godine egzaktno izračunao da su dizelski automobili, računajući ukupnu ekološku bilancu (od proizvodnje energije do zbrinjavanja otpadnih pogonskih i energetskih sustava), ekološki prihvatljiviji od električnih!

Ako električni automobili koriste struju iz termoelektrana na ugljen, na prosječnoj tehnološkoj razini, ukupne su emisije veće nego s dizelskim motorom! A ako se razmatraju prosječna zagađenja u proizvodnji električne energije, gubici u transportu i zbrinjavanje litij-ionskih baterija, koje su ekološki vrlo složen sustav i jako opterećuju okoliš, situacije je usporediva. Pa zašto onda odjednom toliko guranja, protežiranja električnih pogona?

Krenulo se intenzivno s električnim automobilima, ali euforija se polako počela stišavati i mnogi su počeli dolaziti pameti. Već sada je mnogima jasno da je besplatno punjenje električnih automobila sve manje besplatno. No to je tek manji problem. Čak i ako želite platiti, to će biti sve teže. Udio električnih automobila među novokupljenima u Hrvatskoj porastao je na 1,2 posto, a nije lako naći raspoloživo mjesto za punjenje baterija, u EU-u je udio 10,5 posto, a kod nas će se električni sustav raspasti već kad udio električnih dosegne pet posto.

Probajte električnim automobilom na more. Još je kako-tako nizbrdo i dok ne treba jako “kuriti” klima-uređaj, no ni to nije jednostavno. Već iza Bosiljeva treba potpuno napuniti baterije jer se na velikom i dugom usponu baterije tri, četiri puta brže prazne nego na ravnome. A potom će trebati ponovno puniti. No problem svih problema je energetski kapacitet punionica, koji ni izdaleka nije dostatan za pokrivanje potreba.

Električnim automobilom, s baterijom na izmaku, dolazite na pumpu, kad ono, sva su mjesta popunjena. Peti ste na redu te je očekivani početak punjenja za tri sata… Uh! A pokušajte iz Splita električnim automobilom krenuti za Zagreb. Prije uspinjanja prema Sv. Roku preporučljivo je napuniti električnu bateriju da ne biste ostali bez struje na pola uspona. A potom do Zagreba treba puniti još jedanput. Realni doseg automobila na struju je 200 do 250 kilometara. Hoćete li do večeri uopće stići kući?! A kako će turisti električnim automobilima masovnije putovati na našu obalu? Teško i neizvjesno…

Nema bakra

Euforija vezana uz električne automobile smiruje se i u Europi, shvatilo se da će porast udjela električnih vozila na tržištu ići znatno sporije nego što se očekivalo prije godinu, dvije. Zbog toga priče kako će dizelski, a i benzinski automobili uskoro u ropotarnicu povijesti – ne drže vodu! Udio električnih automobila na tržištu Europske unije za pet godina porast će na najviše deset do dvadeset posto. Dakle, 80 do 90 posto vozila i dalje će se pokretati na benzin i naftu. A ako razmatramo što će biti početkom 2030-ih, malo je vjerojatno da će električnih automobila biti više od trećine.

Dakle, dvije trećine će ih se pogoniti na “toplinskim” motorima. Nije problem samo u njihovu punjenju kad masovno stignu na prometnice. Problem je i u proizvodnji litij-ionskih baterija, milijunima tona bakra (po električnom automobilu treba ga 30 do 50 kilograma), a jednostavno ga nema dovoljno. Strategija užurbanog otpisivanja klasičnih automobila? Treba “povući ručnu” i shvatiti da je rješenje u evoluciji, ne u revoluciji!









Odjednom više nitko ne govori da treba po kratkom postupku ugasiti proizvodnju automobila s dizelskim motorom. Priprema se paket ekoloških normi za 2025., Euro 7, koji će im produljiti vijek barem do 2035. I što je zanimljivo, ekološki zahtjevi više se pooštravaju za benzinske nego za dizelske automobile. Trgovci rabljenih automobila trljaju ruke. Nakon što su u zemljama Europske unije u bescjenje kupili ugledne automobile stare tri, četiri, pet godina, cijena im na tržištu rabljenih raste.

Najava novih ekoloških normi odnosi se na nove, a stari će moći voziti i dalje. Neće trebati dorada jer su naknadne ekološke preinake praktički neizvedive ili barem neisplative, pitanje je jedino hoće li se uvoditi ekološke takse. Kod nas još ne postoje, u razvijenim zemljama Europske unije su od 50 do 250 eura godišnje (Njemačka).

Kao što su kod nas poput političkog spina u optjecaj puštene informacije o smanjenju dopuštene koncentracije alkohola i tolerancije na mjerenje brzine (pa su brže-bolje povučeni prije predstojećih lokalnih izbora), “dobro informirani” njemački mediji (a Njemačka je zbog snažne autoindustrije najzainteresiranija strana) u optjecaj su pustili dva moguća scenarija za ekološke norme Euro 7, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2025.: oštar i oštriji.

Euro 7 bi po oštrijem scenariju dopuštao samo desetinu štetnih emisija koje dopuštaju aktualne norme Euro 6d, no to bi autoindustriju stavilo pred teške zadatke i izazvalo veliko povećanje cijena pa više izglede ima “blaži”. Ekologija ili politika? I jedno i drugo. Zapravo, geostrategija. Europi, a i SAD-u odgovara gušenje potražnje za fosilnim gorivima jer time umanjuju utjecaj arapskih zemalja, Irana i Rusije. Zatvaraju im financijsku pipu.









Dušikovi oksidi

Dovoljno je da ponuda premaši potražnju za pet do deset posto, da nastane stampedo u snižavanju cijena – da barel nafte pojeftini za 30, 40 i više posto. No ima tu jedna vrlo nezgodna činjenica da je guranje električnih automobila voda na mlin kineske proizvodnje, gdje je koncentrirana glavnina proizvodnje električnih sklopova i sustava, a posebice litij-ionskih baterija. A i proizvodnja električnih automobila nezaustavljivo raste. To nikako ne odgovara SAD-u, koji uvelike kreira poslovanje u Europi, bio je to jedan od razloga Brexita, a jedino Njemačka uspješno “igra” sa svima.

Bilo kako bilo, dizelaši i benzinci idu dalje, dakle, ne srljajte po svaku cijenu (čak i uz poticaje) u kupnju preskupih električnih automobila. U prvi plan dolaze hibridi. Početna razina postaju blagi hibridi, na temelju turbobenzinskog ili turbodizelskog motora, sa sustavom “starter-generator” (koji uključuje funkciju start-stop) na bazi 12-voltne potpore u nižoj klasi i 48-voltnom u višima, a ostali će biti hibridi i plug-in hibridi. Čisti benzinci i turbobenzinci ostat će samo u osnovnim modelima A i B segmenta.

To će omogućiti preživljavanje benzinskih i dizelskih motora, u novim uvjetima, uz znatno niže emisije štetnih plinova i emisija. Euro 7 se najavljuje za 1. siječnja 2025., u oštroj (5 x manje emisije) i oštrijoj verziji (10 x manje emisije). Usto se ujednačuju norme za benzinske i dizelske motore. Usto, Euro 7 posebno ograničava količine metana (CH4), rajskog plina, smješkavca (N2O) i amonijaka (NH3).

Rajski plin

Rajski plin, smješkavac ili dušikov suboksid (N2O) posebna je vrsta dušikovih oksida, koji nastaje u ekstremnim uvjetima izgaranja siromašne smjese (s viškom kisika). Djeluje na živčani sustav i u manjim količinama izaziva smijeh, a povezan je i s kancerogenim djelovanjem ispušnih plinova.

Amonijak je bezbojan plin lakši od zraka, otrovan (izaziva respiratorne probleme, u težim slučajevima i rak) izaziva metalnu koroziju pri višim temperaturama. Počeo se pojavljivati u ispušnim sustavima kao nusprodukt uređaja za naknadno tretiranje ispušnih plinova.

Očekuje nas potpuna hibridizacija benzinskih i dizelskih motora. Osnovne će izvedbe biti blago hibridne, sa sustavom starter-generator, koji uključuje funkciju start-stop, u 12-voltnoj izvedbi (za automobile niže klase) i 48-voltnoj, za veće. Ostali će biti hibridi (HEV), u kombinaciji benzinskog i električnog pogona te plug-in hibridi (PHEV), u kombinaciji benzinskog i električnog pogona te dizelskog i električnog pogona.

Benzinski motori će usto, osim unaprijeđenih sustava katalizatora trebati imati GPF uređaje (filtre čestice čađe), a doprinos smanjenju emisija dat će i šira primjena Atkinsonova ciklusa (povećanje geometrijskog stupnja kompresije uz kontroliranje efektivnog stupnja kompresije) te povišenje tlakova direktnog ubrizgavanja, sa sadašnjih 200 do 300 na 300 do 400 bara.

Ekologija košta

Kod dizelskih motora, uz unapređenje sustava ubrizgavanja Common-rail, s vršnih 2000 do 2500 bara na 2500 do 3000 bara, DPF uređaja (filtra čađe), dolazi treća generacija sustava deNOx, za uklanjanje dušikovih oksida i sustava AdBlue. Uz to će se boljim materijalima, površinskim oblogama i kvalitetnijim mazivima dodatno smanjivati otpori (gubici) trenja, karoserije će biti aerodinamičnije i lakše (a istodobno čvršće).

Doprinos će dati i gumari, gumama manjeg otpora kotrljanja, dakle autoindustrija će sustavnim pristupom rješavati ispunjenje normi Euro 7, ali to će nužno dovesti do povećanja cijena. To je već na djelu, na tržištu već nema dobrog automobila niže klase za manje od 100.000 kuna. Na razini EU-a, utjecaj normi Euro 7 na cijene automobila kalkulira se, ovisno o klasi, sa 1000 do 3000 eura više, za izgledniji “Scenarij 1”.

Znatno oštriji “Scenarij 2” mnogima bi bio “nemoguća misija”, povećanje troškova proizvodnje po automobilu premašio bi 5000 eura, pa je manje izgledan. Ekologija košta…