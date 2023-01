DOLAZE NOVI STANDARDI ZA AUTOBUSE I KAMIONE: Odluka važna i za Hrvatsku, jedan cilj se već zna

Autobusi i kamioni koji se prodaju u zemljama Europske unije će u dogledno vrijeme morati biti usklađeni sa standardima zaštite okoliša, a povezano s time, najavljuje se rasprava koja će se odraziti i na Hrvatsku kao članicu Unije.

Riječ je o nultoj stopi emisije ugljičnog dioksida koja bi postala standard za sve nove autobuse i kamione na tržištu EU, ali još uvijek nije poznato kada bi točno ovakva odluka stupila na snagu.

Detalje je u Hrvatskoj približio Autoklub. U prvom planu pritom je zahtjev četiri članice Unije da se sve razjasni.





Žele da se sve sazna

Nizozemska, Belgija, Danska i Luksemburg izašli su s traženjem da Europska unija odredi datum do kojeg bi svi novi autobusi i kamioni na tržištu EU-a imali nultu stopu emisije ugljičnog dioksida.

U tom traženju, nije bilo datuma do kojeg bi se to trebalo dogoditi, ali upozorava se da je 2050. postavljena kao godina do koje treba postići nultu emisiju štetnih plinova u cijelom gospodarstvu Unije.

Europska komisija bi se idućeg mjeseca trebala baviti strožim standardima za teška teretna vozila kako bi se odgovorilo ciljevima Unije u borbi protiv klimatskih promjena, a četiri članice izjasnile su se što traže i s time u vezi.

“Predstojeća revizija standarda emisije ugljičnog dioksida za teška teretna vozila pruža jedinstvenu priliku za slanje snažnog signala tržištu i poticanje pravovremene tranzicije”, stoji u dokumentu iza kojeg stoje Nizozemska, Belgija, Danska i Luksemburg.