Crvena točka na gumama puno znači: Važno ju je održavati u dobrom stanju, evo i zašto

Među stvarima koje su bitne za izbjegavanje nesreća na cesti, gume u dobrom stanju su visoko među prioritetima, a kako bi sve prošlo bez neželjenih posljedica, tu je važan detalj s crvenom točkom na gumama koja se nalazi na njihovoj bočnoj strani.

Važno ju je održavati u dobrom stanju jer je ta točka, ponekad i trokut, važna za pravilno balansiranje auta.

Riječ je o oznaci najtvrđeg mjesta na gumi, što je ključno za balansiranje. Ako tu sve nije kako bi trebalo biti, prijete vibracije zbog kojih se gume brže troše, a vibracije negativno utječu i na vožnju.

Važnost crvenih točaka i njihovih održavanja istaknuo je Auto klub, koji piše i o drugim oznakama, poput žute točke ili trokuta te malih bijelih kružića, za označavanje mjesta na kojem je guma najlakša.

Tyres Explained: Red Dot vs Yellow Dot!

Have you ever noticed red or yellow dots on the sidewall of a new tyre?

It seems although some people work within the industry, not many are aware of the function of these dots.https://t.co/r2iGuQClyX#reddotyellowdot #tyres #garages pic.twitter.com/fTiuO1LVsI

— Tyre Bay Direct (@TyreBayDirect) April 19, 2021