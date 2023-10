Čovjeku došla kazna od 1,3 milijuna eura za prometni prekršaj: ‘Plati ili se pojavi pred sudom’

Jednog vozača je pri kraju ljeta presjeklo zbog situacije u kojoj inače ne dolazi kazna od kakve se pada s nogu, ali njemu se dogodilo upravo to – zbog ‘globe’ u protuvrijednosti od nešto više od 1,3 milijuna eura.

Takvu kaznu dobio je Connor Cato, koji je u rujnu u američkoj Georgiji bio uhvaćen u prometnom prekršaju jer je vozio oko 56 kilometara na sat iznad dopuštene brzine na tom mjestu. Snimljen je i zaustavljen, sve je zabilježeno, a potom je dobio kaznu od 1,4 milijuna američkih dolara.

Čovjek nije mogao vjerovati u ono što vidi. Pretpostavio je da se radi o pogrešno ispisanoj cifri, no dobio je odgovor da to mora platiti ili se pojaviti na sudu kako bi odgovarao za svoj prekršaj.

Bila je to situacija kakvu ranije nije doživio niti odvjetnik Sneh Patel, čije riječi prenosi New York Post.

“Takav iznos se inače određuje za slučajeve krijumčarenja droge, za ubojstvo ili za teži fizički napad, nešto tog tipa”, rekao je odvjetnik za jednu radijsku postaju.

Ipak, za vozača je došao i sretni preokret u ovoj priči. Na koncu, nije morao platiti milijunski iznos. Ipak je bio puno manji.

A man in Georgia was given a speeding ticket amounting to $1.4M for driving 90 mph on the way home. When it came time to pay the ticket, Connor Cato noticed the amount and gave the City of Savannah a call. Turns out, the $1.4M amount was simply a placeholder. pic.twitter.com/MpqhmKwbQS

— 1440 Daily Digest (@Join1440) October 18, 2023